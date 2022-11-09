TKP'den Diyarbakır'da üç gün içinde yaşanan iş cinayetlerine karşı eylem

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Ay Yapı inşaat firmasına ait inşaatın 13. katından düşerek bir iş cinayeti gerçekleşmişti. Yaşanan bu iş cinayetinden bir gün sonra ise Sur ilçesinde inşaatı devam eden binanın 5. katından önlemler alınmadığı için düşerek bir işçi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da yaşanan bu iş cinayetlerine tepki için TKP Diyarbakır İl Örgütü bir basın açıklaması yaparak, "İşçiler ölüyor, patronlar kâr etmeye devam ediyor! Kaza değil cinayet" dedi.

'Her yıl binlerce işçinin patronların çıkarları için ölmesine göz yummayacağız'

TKP Diyarbakır İl Örgütü'nün basın açıklaması şu şekilde:

"Başta Diyarbakır olmak üzere bölgenin genelinde yoğun sömürülerin yaşandığı inşaat sektöründe her gün işçiler ölüyor, zehirleniyor veya ağır bir şekilde yaralanıyor. Bunun en büyük örneğini üç gün içerisinde iki işçi cinayetinin yaşanmasıyla gördük.

Diyarbakır'ın en büyük inşaat firmalarından olan Ay Yapı inşaat firmasının Kayapınar ilçesinde ki inşaatının 13.katından düşen Cihan bu örneklerden birisidir. Bu Ay Yapı inşaat firmasının ilk vukuatı değil. 1 ay önce 6 işçi yine Kayapınar ilçesinde bulunan şantiyesinde iskelenin çökmesi ile işçiler tesadüf eseri hafif yaralar ile kurtuldu.

Benzer bir işçi cinayeti de Cihanın ölümünden 1 gün sonra gerçekleşti, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde inşaatın 5. Katında halat olmadan çalışmak zorunda kalan Sedat hayatını kaybetti. Bu ve buna benzer olaylar Türkiye’nin ve özellikle bölgenin en büyük sorunlarından biridir. Kaza ve kader kelimelerinin arkasına sığınarak iş cinayetlerini meşrulaştırmaya çalışan ve kârlarına kâr katmaya devam eden patronların alçaklığını biliyoruz. Bu alçaklığı Yalova’dan Van'dan ve ülkenin her yerinde işçi katliamlarına dönüşen çalışma koşullarından biliyoruz. Bu alçaklık İSG önlemlerini almak, göstere göstere gelen iş cinayetlerini engellemek için değil, bu cinayetleri örtmek için kullanılmasıdır.

Suçluları tanıyoruz işçileri sömürmek ve iş cinayetlerinin üzerini kapatmak için çeşitli kurnazlıklar yapan patronlar ve bunlara göz yumarak suç ortaklığı yapan siyasi iktidardır. Türkiye Komünist Partisi Diyarbakır İl Örgütü olarak bölgede ve Diyarbakır da yaşanan iş cinayetlerinin takipçisi olacağız.

Bunca suçun üzerine işçi sınıfının sabra değil öfkeye ihtiyacı var. Öfkenin de örgütlenmeye. Şantiyede, tren vagonunda, kömür altında, servisle işe giderken…

Bu düzeni değiştirmek için Cihan ve Sedat gibi iş cinayetlerinde hayatını kaybeden binlerimizi unutmayacağız. Her yıl binlerce işçinin patronların çıkarları için ölmesine göz yummayacağız.

Bu düzenin bir canımızı daha almaması için örgütlenecek ve bu düzeni değiştirmek için mücadele edeceğiz. Yaşamak için örgütleneceğiz bu düzeni değiştireceğiz."