TKP'den direnen Yemeksepeti işçilerine destek

Yemeksepeti Banabi kuryeleri ve depo çalışanları düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için dün ve bugün kontak kapatmıştı.

İzmir, Ankara, Manisa başta olmak üzere pek çok ilde eylem yapan işçilerin İstanbul Levent'teki Genel Müdürlük binası önündeki direnişleriyse sürüyor.

İşçiler şirketten yanıt gelene kadar genel müdürlük binası önünden ayrılmayacağını duyururken, TKP işçilere dayanışma ziyareti yaptı. Ziyarette işçilere 4. Levent Semt Evi'nin hazırladığı çorbalar da dağıtıldı.