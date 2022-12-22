TKP'den Cüneyd Zapsu'nun açıklamalarına yanıt

Beyefendi Türkiye’de siyasal iktidarın cisimleşmiş hali, küçük ama çok şeyi özetleyen bir silüeti adeta. Kimmiş? “AKP ve BİM’in kurucuları arasında” imiş. El birliğiyle servetlerine servet katanların yoksuldan alıp zengine aktarma mekanizmasının başına kurmuş tezgahını.

“Gençler hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor ama her şeyi de istiyorlar.” diyor Zapsu. Ne kadar kolay patronların milyon dolarlık servetleriyle oturdukları yerden konuşmaları. Her şeyi istediğini iddia ettiği gençler yurt istiyor, geçimlerini idame ettirebilecek kadar burs istiyor, yeterli beslenebilmek istiyor. Spor yapabilmek, konsere gidebilmek bunları saymayalım beyefendiye göre lüks kaçıyor herhalde.

Zapsu’nun iddiasının aksine ülkede gençler hem okuyor hem çalışıyor. Çalışan bir üniversite öğrencisi ailesinden destek ve aynı zamanda KYK’dan kredi almasına rağmen kıt kanaat, insan onuruna yakışmayacak koşullarda yaşamaya zorlanıyor.

Eğitimde de istihdamda da kendine yer bulamayan gençlerin oranı en az yüzde 30. Zapsu ilgileniyor mu, gözünü açıp haberleri takip ediyor mu bilinmez ama bu gençler arasında intihar vakaları ne yazık ki giderek artıyor. Hani şu iş beğenmeyen gençler arasında… Meseleyi gençlerin “keyfine düşkün” olmasıyla açıklamaya kalkmak en hafif tabirle alçaklık.

Planlamanın olmadığı yerde işsizlik olur. Sömürenler, başkasının sırtından geçinenler olduğu sürece işsizlik hep emekçiler için bir tehdit olarak yeniden ve yeniden üretilir. Zapsu kendi servetini de borçlu olduğu düzeneğin bu en temel prensiplerine hakimdir hakim olmasına ama bilmezden gelmeye mecbur. Onun niyeti kendi hayatına yön veren ilkel duygusunu tatmin isteğinden ileri geliyor: daha fazla ve daha fazla kâr edebilmek.

O zaman niyetini açıkça söylesin. Beyefendinin beklentisi Türkiye’de yeniden köle pazarları kurmak mı?