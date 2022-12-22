AKP'nin kurucularından Cuneyd Zapsu: Gençler işsizlikten şikayet ediyor ama ben adam bulamıyorum

AKP'nin kurucularından ve BİM zincir marketlerin kurucusu ve eski ortağı Cuneyd Zapsu, kendisine ait YouTube programında işsizlikle ilgili yorumlarını paylaştı.

Zapsu, "Gençler o kadar ilgisizler ki, belki alınacak ama işsizlikten herkes şikayet ediyor. Ben burada adam almaya baktığımda adam bulamıyorum" dedi. Zapsu, "Sadece ben değilim, işverenlerin diğerlerine de sorun." diye ekledi.

"Amerika çok daha kötü, Almanya çok kötü. Türkiye'de aynı yola girmiş; Gençlerimiz hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor. Ama her şeyi de istiyorlar." diyen Zapsu, "Öte taraftan öğrenmek dahi istemiyorlar. Doğru dürüst çalışan bulmak çok zor artık" şeklinde konuştu.

Kendi YouTube kanalında konuşan Zapsu, "Ne olmak istiyorsun dediğinizde hiç bir şey söylenmiyor. Eskiden hiç olmazsa şarkıcı olacağım, futbolcu olacağım denirdi. Şimdi YouTuber olmak istiyorlar. Hiç bir şey yapmadan para kazanıldığını görüyorlar çünkü..." dedi.

BİM'in kurucusu ve eski ortağı Cuneyd Zapsu, AKP'nin de kurucuları arasındaydı. Cuneyd Zapsu, AKP'de 2001 ile 2008 yılları arasında partinin merkez yürütme kurulu üyesiydi.