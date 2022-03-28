Cüneyd Zapsu bu kez enerji şirketini satıyor

AKP’nin kurucularından, 2001 ile 2008 yılları arasında AKP’nin merkez yürütme kurulu üyesi olan Zapsu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Başbakanlık döneminde danışmanlığını üstlenmişti.

Çok sayıda şirket kurup satan Zapsu'nun son olarak enerji şirketini satışa çıkardığı beliritliyor. Zapsu'nun 2013'de kurduğu Solarpower Enerji Üretimi adlı şirketini satttığı ileri sürüldü.

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre 2013 yılında kurulan bu şirket şimdilerde el değiştiriyor. 7 milyon TL’lik sermayesi bulunan firmayı ise tekstilde Anadolu’nun en önemli üreticilerinden olan Güçlü Grup alıyor. Adıyamanlı Güçlü Ailesi, Zapsu’nun firmasının tamamı için görüşmelerini tamamladı ve resmi onayları aldı.