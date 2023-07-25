TKP'den çalıştığı sırada sıcak nedeniyle beyin kanaması geçiren PTT emekçisinin ailesine ziyaret

Dün, İzmir’in Bayraklı ilçesinde dağıtım gerçekleştirdiği sırada güneş çarpması sonucu beyin kanaması geçiren PTT emekçisi Berran Özen Kırmızıgül yoğun bakıma kaldırıldı. Kırmızıgül'ün sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Kırmızıgül'ün ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

İçinde avukat ve iş güvenliği uzmanının da bulunduğu TKP heyeti, Kırmızıgül'ün ailesine dayanışma mesajlarını iletti.

'Patronların yakasını bırakmayacağız'

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan TKP İzmir İl Örgütü, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de dün sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda bırakılan PTT işçisi Berran Özen Kırmızıgül, dağıtım yaptığı sırada beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan arkadaşımızın hayati tehlikesi halen devam ediyor.

Berran kardeşimizin acılı ailesini ziyaret eden parti heyetimiz geçmiş olsun dileklerini ve başta hukuki olmak üzere her türlü dayanışma içerisinde olacağımızı iletti. İşçi hayatını hiçe sayan patronların yakasını bırakmayacağız."