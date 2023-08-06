TKP'den Burdur'da ulaşım zammına tepki: 'Ulaşım haktır, bu soyguna izin vermeyeceğiz!'

Akaryakıta ve vergilere gelen zamların ardından Burdur Belediye Meclisi, özel halk otobüsleri ve minibüsler için zam kararı aldı. Kentte 9 lira olan indi-bindi 15 liraya, 7 lira olan üniversite öğrencisi bileti 11 liraya, 4,5 lira olan ilköğretim, lise öğrencileri için bilet ücreti 7,5 liraya yükseltildi. Geçtiğimiz haftalarda ise 65 yaş ve üstündeki yurttaşların ücretsiz ulaşım hakkına son verilmişti.

Kararlara tepki Türkiye Komünist Partisi (TKP) Burdur İl Örgütü'nden geldi. Yayımlanan açıklamada yerel yönetimlerin krizin faturasını emekçilere ödettirdiğini belirtilerek ulaşımın ücretsiz olarak sağlanması istenildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

''Belediyeler ister muhalefet ister iktidar partisinde olsun krizin faturası emekçilere kesmektedir.

Özel halk otobüsçüleri geçtiğimiz günlerde yine artan akaryakıt ücretlerini gerekçe göstererek, 65 yaş üstü ve basın mensuplarının ücretsiz biniş hakkına saldırmış, bu hakkı suistimal olarak gördüğünü ve ücretsiz binişleri kaldırma kararı aldıklarını bildirmişlerdi. Bu, temel hak olan ulaşımı ele geçirenlerin, kar hırsıyla aymazlığıdır.

Temel insan haklarından ulaşım, kentsel bir hizmet olmalı ve belediyeler tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Kentin kaynakları patronların ceplerini doldurmak için değil, kent halkının ihtiyaçları için kullanılmalıdır.

Her gün gelen zamlarla emekçiler en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma gelmiştir. Yaşanan krizin sorumlusu da, krizin yükü altında ezilmesi gereken de biz değiliz.

TKP Burdur İl Örgütü olarak, Burdur halkını ulaşımda yapılan soyguna karşı çıkmaya, ücretsiz ulaşım için örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.''