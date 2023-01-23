TKP'den bu haftasonu İstanbul, Antalya ve Çanakkale'de etkinlik

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bu haftasonu üç ilde "TKP Gelir Her Şey Değişir" sloganıyla seçim toplantıları düzenleyecek.
Antalya'da Cumartesi günü düzenlenecek toplantıya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak. Müzisyenler Ozan Çoban ve Güneş Demir'in sahne alacağı etkinlik, saat 19.00'da Konyaaltı Cemevi'nin konferans salonunda düzenlenecek.
🚩Seçim buluşmalarında sırada #Antalya var!— TKP (@tkpninsesi) January 23, 2023
Her gün yeni bir palavra her gün yeni bir ahlaksızlık! Bizim bir haksızlığı daha sineye çekmeye tahammülümüz yok; sizin?
Bu ülkeyi laiklikten eşitlikten bağımsızlıktan aşağısı kurtarmaz. Birlikte kurtaracağız📩#TKPGelirHerSeyDeğisir pic.twitter.com/A5NVsaUEI7
Çanakkale'de Pazar günü saat 15.00'te TKP Merkez Komite Üyesi Anıl Çınar'ın katılımıyla düzenlenecek toplantı, Çanakkale Belediyesi Belediye Çalışanları Sosyal Tesisleri - Ercan Adsız Salonu'nda yapılacak. Toplantıya Manifesto müzik grubu eşlik edecek.
Pazar günü halkın milletvekili adaylarıyla #Çanakkale'deyiz!— TKP (@tkpninsesi) January 23, 2023
"Böyle gelmiş böyle gider” umutsuzluğuna kapılanlara yüz yıl önce çok daha zor koşullarda emperyalizm ve saltanatı yıkan Anadolu insanının mücadelesini hatırlatıyoruz.
Yaptık, yine yaparız! #TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/b0ZzmS27V1
İstanbul'da Pazar günü saat 15.00'te Kâğıthane'de bulunan Salon Figaro'da Mustafa Suphilerin katledilişinin 102. yılında bir etkinlik düzenlenecek. Etkinliğe TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.
Mustafa Suphilerin katledilişinin 102. yılında eşitlik, özgürlük ve yurtseverlik mücadelesini yükseltmek için partide örgütleniyoruz📩https://t.co/R28q4gEXI7— TKP (@tkpninsesi) January 21, 2023
🗓️29 Ocak Pazar⏰15:00📍Salon Figaro (Dr. Cemil Bengü Cd. No:15 Kat:6 Kâğıthane/İstanbul)
#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/Ilfu7qvZ1G