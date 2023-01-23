TKP'den bu haftasonu İstanbul, Antalya ve Çanakkale'de etkinlik

🚩Seçim buluşmalarında sırada #Antalya var!



Her gün yeni bir palavra her gün yeni bir ahlaksızlık! Bizim bir haksızlığı daha sineye çekmeye tahammülümüz yok; sizin?



Bu ülkeyi laiklikten eşitlikten bağımsızlıktan aşağısı kurtarmaz. Birlikte kurtaracağız📩#TKPGelirHerSeyDeğisir pic.twitter.com/A5NVsaUEI7