TKP'den bu haftasonu İstanbul, Antalya ve Çanakkale'de etkinlik

Türkiye Komünist Partisi, bu haftasonu Antalya ve Çanakkale'de 'TKP Gelir Her Şey Değişir' başlığı altında seçim toplantıları gerçekleştirken, İstanbul'da ise Pazar günü Mustafa Suphiler anılacak.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bu haftasonu üç ilde "TKP Gelir Her Şey Değişir" sloganıyla seçim toplantıları düzenleyecek.

Antalya'da Cumartesi günü düzenlenecek toplantıya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak. Müzisyenler Ozan Çoban ve Güneş Demir'in sahne alacağı etkinlik, saat 19.00'da Konyaaltı Cemevi'nin konferans salonunda düzenlenecek.

Çanakkale'de Pazar günü saat 15.00'te TKP Merkez Komite Üyesi Anıl Çınar'ın katılımıyla düzenlenecek toplantı, Çanakkale Belediyesi Belediye Çalışanları Sosyal Tesisleri - Ercan Adsız Salonu'nda yapılacak. Toplantıya Manifesto müzik grubu eşlik edecek.

İstanbul'da Pazar günü saat 15.00'te Kâğıthane'de bulunan Salon Figaro'da Mustafa Suphilerin katledilişinin 102. yılında bir etkinlik düzenlenecek. Etkinliğe TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.

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