Türkiye Komünist Partisi (TKP), seçim döneminin başlamasıyla birlikte organize ettiği toplantılarından birini bugün Eskişehir’de gerçekleştirdi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde “TKP Gelir Her şey Değişir” çağrısıyla düzenlenen etkinliğe birçok kişi katıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte çeşitli kuruluşların temsilcileri de yer aldı. Müzik grubu Manifesto’nun parçalarıyla açılan etkinlik, İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) Genel Sekreteri Ástor García'nın destek konuşmasıyla devam etti.

'Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan etkinlikte yaptığı konuşmada seçimlere dair açıklamalarda bulundu. Okuyan, 1923’e gönderme yaparak şunları söyledi:

“Arkadaşlar, biz 2023 seçimlerinde Anadolu insanı nasıl ayağa kalktıysa, aynı şekilde ayağa kalkacağız. TKP gerçek bir devrimci dönüşümün peşindedir, öyle olacak. Bizi hep ‘Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyorsunuz’ diye suçluyorlar. Evet, Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Erdoğan’ın bir daha seçilmesine yardımcı olmayacağız, bundan daha açık başka ne olabilir? Gönül arzu ederdi ki Türkiye’deki insanların önemli bir kısmını gerçek değişime ikna edelim. Bunun için halen 3-4 ay gibi bir süremiz var.”

Okuyan, TKP’nin seçimler için farklı politikalar benimseyerek başka partilerin gölgesine sığınmayacağını da belirtirken, Türkiye Komünist Partisi’nin gerçek değişimin peşinde olduğunu söyledi:

"Elimizden geleni yapacağız. Evet, bu düzenle aramıza giren Erdoğan çekilsin. Buna yardımcı olacağız. Ancak daha fazlasını kimse bizden beklemesin. Biz bu seçimde ayıya dayı demeyeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Gerçek değişime işaret etmeye devam edeceğiz, bizim görevimiz bu, çoğalacağız. Kimse de TKP’nin bu duruşundan korkmasın."

'Biraz da bu halktan ürksünler'

TKP Genel Sekreteri Okuyan, "İnsanoğlu bazı haksızlıklara isyan eder. Birisi gelip sizin boğazınızı sıksa ya da çıkar cüzdanını dese 'Niye?' diye sorarsınız. Karşı koymaya çalışırsınız. Şu anda dünyada ve Türkiye'de sürekli bu suç işleniyor. İnsan emeğine el koyuyorlar, zenginleşiyorlar. Çok kabaca, dünyanın belki de yüzde 1'i dünyanın kalan yüzde 99'unun ümüğünü sıkıyor, zenginleşiyor. Ve buna izin veriliyor. Bunun sürmesini söyleyen partiler iktidara gelip duruyor. Bu ahlaki bir sorun değil mi? Vicdanınız sızlamıyor mu? Bana sorsalar, size sorsalar 'bir başkasının sırtından geçinmek ister misin?' diye, buna 'Evet' diyecek bir alçak çıkar mı? Demek ki kötü bir şey, kötü bir şeye neden izin veriyoruz?" ifadelerini kullandı.

"TKP tarikatlar ve cemaatleri dağıtacağız diyerek; keskin, büyük bir laf ediyor. Diyorlar ki, yapmayın aman susun. Neden? Siz bunların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Nasıl yağ sürüyoruz? İyi tarikatlar da var, bu seçimde muhalefeti destekleyecek cemaatler var, onları ürkütmeyin; diyorlar" açıklamasında bulunan Okuyan, "Bu ürkütmeyin ve onların ekmeğine sağ sürüyorsunuz hikayesi, başlı başına bir ahlaksızlıktır. Bu, bize ürkün demektir. Sömürmeyi kabul edin, cehaleti kabul edin, yobazlığı kabul edin, emperyalizmi kabul edin; demektir. Neden hep biz susuyoruz? Cemaatin, tarikatın iyisi olmaz. Bir kere yasa dışılar. Bugünkü anayasaya göre bile yasa dışı. Cemaatlerin bu ülkeyi ahtapot gibi sarmasını isteyenler, biraz da bu halktan ürksünler" diye konuştu.

Etkinlik Okuyan’ın konuşmasının ardından birçok kişinin parti gönüllüsü olmasıyla son buldu.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün İspanya İşçileri Komünist Partisi'nden yoldaşlarımızla birlikte seçim buluşmamız için Eskişehir'deyiz. Bu ülkeye eşitliği, adaleti, bağımsızlığı ve özgürlüğü biz getireceğiz! İnsanca bir yaşam hepimizin hakkı. Hakkımız olanı hep birlikte alacağız! TKP Gelir, Her Şey Değişir" denildi.

Bugün @_PCTE_'den yoldaşlarımızla birlikte seçim buluşmamız için #Eskişehir'deyiz.



Bu ülkeye eşitliği, adaleti, bağımsızlığı ve özgürlüğü biz getireceğiz! İnsanca bir yaşam hepimizin hakkı. Hakkımız olanı hep birlikte alacağız! #TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/LHjQQ8xvWE — TKP (@tkpninsesi) January 22, 2023

"Eskişehir'de TKP'nin milletvekili adaylarıyla birlikteyiz" paylaşımında bulunan TKP açıklamasında, "Bu ülkeyi tarikatların, cemaatlerin karanlığına bırakmayacağız. Paranın saltanatını da, din tüccarlarının ahlakını da yıkacağız; yeniyi güzeli iyiyi kuracağız!" ifadeleri kullanıldı.