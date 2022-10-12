TKP'den bir semt evi daha: Lüleburgaz Semt Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) semt evi açılışları devam ediyor. TKP, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 16 Ekim Pazar günü TKP MK Üyesi Savaş Sarı, sanatçı Orhan Aydın ve Los Orberos müzik topluluğunun katılımıyla yeni bir semt evi açılışı yapacak.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Bugünümüz ve yarınımız için mücadeleye devam! Semt evlerimiz çoğaldıkça umudumuz artacak, mücadelemiz büyüyecek. Lüleburgaz Semt Evimizi açıyoruz" denilerek TKP dostları ve bölgede yaşayan yurttaşlar açılışa davet edildi.

Kırklaeli'nin Lüleburgaz ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şirin Sokak No: 11/A'da bulunan TKP Lüleburgaz Semt Evi'nin açılışı pazar günü saat 16.00'da gerçekleşecek.