TKP'den bir semt evi daha: Konya'da Fatih-Işıklar Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin ülkenin birçok noktasında açtığı semt evlerine bir yenisi daha eklendi. Konya’nın Fatih-Işıklar Mahallesi'nde açılan semt evine mahalleliler yoğun katılım gösterdi.

İlk konuşmayı mahallelilerden Çağdaş yaptı. Açılış sürecinden bahseden Çağdaş, “Burası dayanışmanın merkezi olacak dedik. Daha açılış hazırlıklarında mahallemizin dayanışmaya ne kadar açık olduğunu da gördük. Kimi ablalarımız, boya yaparken yemeklerini paylaştı bizimle. Tesisat ustası bir mahalleli suyumuzu ve tesisatımızı bağladı, ücret de almadı. Tabelamızı yapan esnaf ağabeyimiz parasının yarısını almadı. Biz bu ülkenin emekçilerine hep güvendik ve güvenimizde haklı olduğumuzu bir daha gördük. Hep beraber ayağa kalktığımız, omuz omuza mücadele ettiğimiz günlerin dileğiyle, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İkinci konuşmayı ise Akıllı Lojistik firmasında işten atılan ve Patronların Ensesindeyiz Ağı ile tanışıp hakları için mücadeleye başlayan Şener yaptı. Patronların, hakkını arayan işçiden ne kadar korktuğunu anlatan Şener, direnirken yanında düzen partilerinden hiçbirisini görmediğini, bir tek TKP’nin direnişin başından beri yanında olduğunu söyledi. Emekçilerin yönettiği bir ülke hayal ettiğini, bunun da ancak Türkiye’nin her yerine açılan semt evleriyle olacağını söyleyen Şener, herkesi semt evinin çalışmalarına desteğe çağırdı.

Üçüncü konuşmayı ise mahallede büyük bir firmada işçi olarak çalışan Zehra yaptı. İşyerinde ve evde kadınların yaşadığı sorunlardan bahseden Zehra “Yoksulluğu ilk hisseden biz kadınlarız. İşyerinde aynı işi yapmamıza rağmen düşük ücret alanlar bizleriz. Çocuklarımızı rahatça parka bile bırakamaz olduk. Sokaklar çocuklarımız için her geçen gün daha tehlikeli hale geliyor. Bugün bu açılışta onlarca çocuk bizimle. Semt evlerini tam da bu yüzden kurduk. Çocuklar rahatça oynayabilsin, öğrenebilsin diye. Semt evi çocuklarımızın da evi olacak. Bize güvenenlere teşekkür ederiz" dedi.

Son sözü ise TKP Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz aldı. Düzen partilerini eleştirerek sözlerine başlayan Ozan Yılmaz “Türkiye’de siyaset ve seçim gündemi iyice ısındı. Emekçilere ise seçenek olarak iki ittifak sunuluyor. Oysa bu ittifakın da emekçilerin hayatında değiştirebileceği herhangi bir şey olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Örneğin yoksullaşmanın sebeplerinden birisi olan özelleştirmelere karşı çıkıldığını görmedik. Yine sömürüyü gizleme aracı olarak kullanılan gericiliğe direnildiğini ve laikliğe sahip çıkıldığını görmedik. TKP '2023 Yeniden' derken emekçilerin bu iki ittifaka da mecbur olmadığını söylüyor. Laiklikten de kamuculuktan da yurtseverlikten de vazgeçmeyecek tek öznenin TKP olduğunu söylüyoruz. Semt evlerimiz bu değerleri güçlü kılacak yerlerdir. Hepinizi semt evlerimize güç vermeye çağırıyoruz" dedi.

Açılış hep beraber söylenen şarkılarla sona erdi.