TKP'nin Defne Armutlu Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Armutlu mahallesinde yeni semt evini açtı.

Açılışa TKP üyeleri ve dostları ile mahalleliler, Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası, Defne Değişim Hareketi ve bazı yerel gazeteler de katıldı.

'Laiklik, bağımsızlık, yurtseverlik, antiemperyalizm bizim erdemlerimiz'

Açılış etkinliğinin ilk konuşmasını yapan TKP Parti Meclis Üyesi Aydemir Güler konuşmasında Türkiye'deki laiklik sorununa dikkat çekti.

Aydemir Güler "Anayasada Türkiye laik bir ülke fakat hepimiz laik bir ülkede yaşamadığımızı biliyoruz artık. Ama Türkiye'de laik bir toplum var. Nüfusun yarısı falan da değil. Nüfusun yarısı laikte onun dışında kalan aslında varlığını sürdürmek için inançlarından bağımsız olarak laikliğe muhtaç olduklarını sonsuz ihtiyaç duyduklarını onlar da biliyorlar veya seziyorlar. Ama Türkiye siyasetinde laiklik yok. Hangi parti laik? Hangi düzen partisi laikliği bayraklarına yazmaya devam ediyor? Tam tersine laiklik bir kriminal durum suç olarak görülüyor" dedi.

Ardından bağımsızlık konusuna değinen Güler "Siyaset dünyasında artık bağımsızlık değer taşımıyor olabilir ama Türkiye'de sokağa çıktığımızda toplumun büyük çoğunluğu için bağımsızlık, yurtseverlik, emperyalizme karşı çıkmak bunlar bizim erdemlerimiz" diyerek konuştu.

Gezi direnişine değinen Güler "Halk olduğumuzu 2013 Haziran ayında İstanbul'da Gezi'de hissettik, İstanbul'da Kadıköy'de hissettik ve en çok hissettiğimiz yerler ise işte buralar oldu. Buralarda biz Armutlu'nun sokaklarında hissettik" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin sorunları radikal bir değişim olmadan çözülemez'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ilk olarak TKP'ye yöneltilen "çok sertsiniz" eleştirilerine cevap verdi. Okuyan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz mi sertiz? Sert olan Suriye'deki emperyalistlerin kışkırttığı, Türkiye'nin kışkırttığı savaştır. Sert olan bu acımasız yoksulluk değil mi? Sert olan Ukrayna'daki ki savaştır. Sert olan Türkiye' de ki zorbalık, işsizlik eşitsizlik, bunlar değil mi? Türkiye Komünist Partisi yeterince sert olmadığı için suçlanabilir. Şu yüzden sertmişiz laiklik öyle lafta kalmasın, bütün tarikatlar kapatılsın kapatılacak dedik. NATO ve tüm ABD üsleri kovulacak, Türkiye'nin yurt dışında tek bir askeri kalmayacak dedik, bunları dediğimiz için sertmişiz.

Türkiye'yi iliklerine kadar sömüren bütün şirketlere el konacak, Türkiye'nin bütün zenginlikleri halkın toplumun malı olacak dediğimiz için sertmişiz. Sömürü sert değil mi? Ortalamayla, mış gibi yaparak bugünün dünyasını ne anlayabiliriz ne değiştirebiliriz ne de direnebiliriz. Nefes dahi alamayız. O yüzden de siyasetimiz sert olmak zorunda. Çünkü gerçekler çok acımasız."

"Dünya'nın ve Türkiye'nin içinden geçtiği dönemde kolay çözümlere ya da gerçekliğin sadece bir bölümünü dile getirerek kendi kendimizi kandırmaya izin verirsek o zaman biz niye Türkiye Komünist Partisiyiz?" diyerek konuşmasına devam eden Kemal Okuyan "Türkiye'nin hiçbir sorunu, kadın cinayetleri, trafik, kent, yoksulluk, işsizlik, savaş, Kürt sorunu... Bunların hiçbirisi radikal bir değişim olmadan çözülemez" dedi.

Semt evinin açılışını törenle gerçekleştiren TKP, sosyal medya üzerinden yaptığı duyurusunda "Boyun eğmeyeceğiz.#Defne'de umudu yeniden büyüteceğiz." dedi.