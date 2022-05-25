TKP'den Asen Alüminyum ve Neşe Plastik işçilerine ziyaret

Kocaeli'de Dilovası Makine İhtisas OSB'de bulunan Asen Alüminyum işçileri Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlendiler. Asen Alüminyum patronu sendikalaşan işçileri işten çıkardı. İşçiler işten atmalara karşı sendikal haklarını savunmak için fabrika önünde direnişe geçtiler. TKP Gebze İlçe Örgütü'nün ziyaret ettiği Asen Alüminyum işçileri sendikal haklarını sonuna kadar savunacaklarını söylediler.

TKP Gebze İlçe Örgütü greve çıkan Petrol-İş üyesi Neşe Plastik işçilerini de ziyaret etti. İş sözleşmesinde patronun uzlaşmaz tutumu sonrası anlaşma sağlanamayınca greve çıkan Neşe Plastik işçileri, grev işçilerden yana sonuçlanana kadar kararlı mücadelelerine devam edeceklerini belirttiler.