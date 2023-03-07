TKP'den Ankara'da buluşma: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz'

Türkiye Komünist Partisi, 12 Mart Pazar günü saat 16:00'da "Bir daha enkaz altında kalmamak için
AYAĞA KALKIYORUZ!" başlığıyla yeni bir buluşma gerçekleştirecek.
Deprem bölgesindeki kriz merkezlerinde çalışmalarını sürdüren, bunun dışında deprem bölgesine yönelik ülke genelinde dayanışma çalışmalarına devam eden TKP'nin 12 Mart'ta Doğukent Bianca Düğün Salonu'nda yapacağı buluşmaya dayanışmanın parçası olan tüm yurttaşlar davet edilirken, etkinliğe TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.
🚩TKP ÇAĞIRIYOR!— TKP (@tkpninsesi) March 7, 2023
Bir daha enkaz altında kalmamak için
AYAĞA KALKIYORUZ!
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla buluşuyoruz📩
📅12 Mart Pazar
⏰16:00
📍 #Ankara Doğukent Bianca Düğün Salonu#AyağaKalk#Hükümetİstifa#YurttaşSözü#depremler pic.twitter.com/0orWwNXMrC