TKP'den Ankara'da buluşma: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz'

Türkiye Komünist Partisi, 12 Mart Pazar günü saat 16:00'da "Bir daha enkaz altında kalmamak için

AYAĞA KALKIYORUZ!" başlığıyla yeni bir buluşma gerçekleştirecek.

Deprem bölgesindeki kriz merkezlerinde çalışmalarını sürdüren, bunun dışında deprem bölgesine yönelik ülke genelinde dayanışma çalışmalarına devam eden TKP'nin 12 Mart'ta Doğukent Bianca Düğün Salonu'nda yapacağı buluşmaya dayanışmanın parçası olan tüm yurttaşlar davet edilirken, etkinliğe TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.