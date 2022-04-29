TKP'den Ankara İncirli'de 'Neden 1 Mayıs'a katılmalıyız?' buluşması

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 Mayıs'ta alanlarda olacağı çok sayıda noktayı paylaşmıştı.

"Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!" sloganıyla 1 Mayıs'ı karşılayacak olan TKP, parti ile 1 Mayıs'a katılmak isteyenler için online bir form da paylaşmıştı.

Ankara'da da yarın "Neden 1 Mayıs'a katılmalıyız?" başlıklı buluşmaların bir yenisi gerçekleştiriliyor.

Söyleşi İncirli Semt Evi'nde saat 14.00'te başlayacak.