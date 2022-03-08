TKP'den 8 Mart açıklaması: Boyun eğmeyen kadınlar kazanacak!

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada kadınların 20 yıldır AKP’nin gericiliğine, karanlığına sığmayacaklarını duyurduğu vurgulandı.

Yoksulluk ve hayat pahalılığının giderek arttığına dikkat çekilen açıklamada, "Kadınlar dün boyun eğmedi, bugün de eğmiyor! Şiddet ve sömürüye dayanan bu düzene sığmayacaklarını haykırıyor: Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra!" denildi.

Açıklama şöyle:

Zor zamanlardan geçiyoruz. Hayat pahalılığı, yoksulluk, geçim derdi git gide artıyor. Tüm bunlar emekçi kadınlara daha çok işsizlik, daha çok sömürü, daha çok şiddet olarak dönüyor.

Tam “Daha ne kadar artabilir bu fiyatlar” diye düşünürken bir savaş çıkarıveriyorlar; bu kez de “yağı bulabilecek miyiz, ekmeği alabilecek miyiz” diye düşünürken buluyoruz kendimizi.

Ama umutsuz muyuz? Hayır! Çaresiz miyiz? Hiç de değil.

Çünkü ayağa kalkan emekçi kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Bundan 105 yıl önce “Ekmek ve Barış” diyerek sokaklara dökülen kadınlar, bugün de fatura soygununa karşı eylemler yapıyor, direnişlerde kol kola hakları için mücadele ediyor, emekçileri cesaretlendiriyor!

20 yıldır AKP’nin gericiliğine, karanlığına sığmayacaklarını ispatlayan kadınlar, bu zor günlerde sömürü düzenine de sığmayacaklarını gösteriyor tüm ülkeye.

Kadınlar dün boyun eğmedi, bugün de eğmiyor! Şiddet ve sömürüye dayanan bu düzene sığmayacaklarını haykırıyor: Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra!

Selam olsun ayağa kalkan, boyun eğmeyen tüm kadınlara!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun!

Türkiye Komünist Partisi

Kadınlar 8 Mart'ta sokakta

Kadın Dayanışma Komiteleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sokakta olacağnı duyurmuştu.

Basın açıklaması yer ve saatleri şöyle açıklanmıştı:

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde buluşuyoruz!

18.00

📍Çanakkale Golf Çay Bahçesi yanı

📍Eskişehir Doktorlar Cad.

📍Antalya Manavgat Cumhuriyet Meydanı

19.30

📍İzmir Bayraklı Sevgi Yolu

20.00

📍İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı

18:30

📍Ankara Sakarya Caddesi

📍Antalya Yavuz Özcan Parkı