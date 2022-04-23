TKP'den 23 Nisan açıklaması: Çocuklarımızın geleceğini karartan bu düzeni yıkacağız!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 23 Nisan'la ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın geleceğini karartan bu düzeni yıkacağız! Onların yaşadıkları yeri terk etmek ya da çalışmak zorunda olmadığı bir ülkeyi kuracağımıza olan inançla 23 Nisan kutlu olsun..." denildi.