TKP'den 23 Nisan açıklaması: Çocuklarımızın geleceğini karartan bu düzeni yıkacağız!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 23 Nisan'la ilgili bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın geleceğini karartan bu düzeni yıkacağız! Onların yaşadıkları yeri terk etmek ya da çalışmak zorunda olmadığı bir ülkeyi kuracağımıza olan inançla 23 Nisan kutlu olsun..." denildi.
Çocuklarımızın geleceğini karartan bu düzeni yıkacağız!— TKP (@tkpninsesi) April 23, 2022
Onların yaşadıkları yeri terketmek ya da çalışmak zorunda olmadığı bir ülkeyi kuracağımıza olan inançla #23Nisan kutlu olsun... https://t.co/Wkj3lyMGtC