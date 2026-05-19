TKP’den 19 Mayıs açıklaması: Bağımsızlık ve egemenlik yeniden kazanılacak

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919’un “emperyalist işgale ve çürümüş saltanata karşı verilen büyük mücadelenin ilk adımı” olduğunu vurguladı.

‘Kurtuluş Savaşı saltanat düzenine de son verdi’

TKP açıklamasında, 107 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’na öncülük eden kadroların Anadolu’daki işgal güçlerinin sökülüp atılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanan tarihsel bir adım attığı belirtildi.

Açıklamada, “Emperyalizm ülkeleri yıkıma, halkları sefalete sürükleyen bir illet, saltanat ise bir avuç asalağın menfaatleri ve zenginliği için halkı ve onun iradesini hiçe sayan aşağılık bir düzendi” denilerek, Kurtuluş Savaşı’nın emperyalist işgalle birlikte saltanat düzenine de son verdiği kaydedildi.

‘Türkiye’de holdingler ve tarikatlar düzeni hüküm sürüyor’

TKP, aradan geçen bir asrın ardından Türkiye’nin yeniden karanlık bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Açıklamada, bugün Türkiye’de “holdingler ve tarikatlar düzeninin” hüküm sürdüğü ifade edilerek, ülkeyi yönetenlerin holdinglerin menfaatlerini her şeyin üstünde tuttuğu, bu uğurda ülkenin bağımsızlık ve egemenliğini ayaklar altına almakta sakınca görmediği vurgulandı.

‘NATO’dan çıkılmalı, üsler kapatılmalı’

TKP açıklamasında, savaş ve işgallerin, sömürü ve yoksulluğun, ülkenin talanının ve halk iradesinin yok sayılmasının karşısında yapılması gerekenlerin belli olduğu belirtildi.

TKP, emperyalizmin ve NATO’nun Türkiye’deki varlığına son verilmesi, NATO’dan çıkılması ve NATO üslerinin kapatılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca çokuluslu tekellerin, holdinglerin ve tarikatların saltanatının sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

‘Emekçi Cumhuriyeti ile yeniden kazanılacak’

TKP açıklamasında, Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenliğini ancak “Emekçi Cumhuriyeti” ve “Sosyalist Cumhuriyet” ile yeniden kazanacağı belirtildi.

Açıklama, “Kurtuluşu yaratan halkımıza, mücadeleye önderlik eden kadrolara ve Mustafa Kemal Atatürk’e saygıyla” sözleriyle sona erdi.