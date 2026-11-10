TKP'den 10 Kasım açıklaması: 'Cumhuriyet'i yeniden kurmak için mücadele etmeliyiz'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 88’inci yıl dönümünde yayımladığı açıklamada, Cumhuriyet’in sermaye sınıfı, emperyalistler ve tarikatlar eliyle aşındırıldığını belirterek “Cumhuriyet’i yeniden kurmak” için mücadele çağrısı yaptı.

TKP, 10 Kasım dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarihin eski düzeni savunanlarla insanlık için daha iyisini arayanlar arasındaki mücadeleye sahne olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Tarih, toplumsal hayata yön veren çok sayıda aktöre sahne olmuştur. Bunların bir bölümü tarihsel olarak ileri olanla geri olan arasındaki kavgada karşı devrimin yanında saf tutmuş ve tarihin çöplüğünde hak ettiği yeri almıştır” denildi.

Devrimcilerin toplumların ileriye taşınmasındaki rolüne dikkat çekilen açıklamada, “Tarihin, ezenler ile ezilenler arasındaki savaşın tarihi olduğunu gösterdiler ve ezilenlerden yana tavır aldılar. Kölelik yerine özgür insanı, tebaalık yerine yurttaşlığı savundular” ifadeleri kullanıldı.

'Cumhuriyet'i halktan çaldılar'

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede, Cumhuriyet’in kuruluş sürecine de değinildi. Açıklamada Atatürk, “Çürümüş ve emperyalizm tarafından teslim alınmış Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılıp yerine Cumhuriyet’in kurulması yolculuğunda yoksul Anadolu halkına önderlik eden” lider olarak tanımlandı.

Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki süreçte yaşanan dönüşüme dikkat çeken TKP, “Liderlik ettiği devrimin üzerinden geçen on yıllarda sermaye sınıfı, emperyalistler ve tarikatlar el ele vererek Cumhuriyet’i kemirdiler” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, halkın emeğiyle kazanılanların holdingler ve çokuluslu şirketler tarafından ele geçirildiği, emperyalist ülkelerin askeri üsleriyle Türkiye'yi tehdit ettiği, tarikat ve cemaatlerin ise toplumsal yaşam üzerinde hakimiyet kurduğu belirtildi.

TKP, bu süreci “Hep birlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i, halktan çaldılar” sözleriyle değerlendirdi.

'Saygı, Cumhuriyet'i yeniden kurmak için verilecek mücadeleyle anlam bulacak'

Cumhuriyet’in kuruluşuna ve Atatürk’ün tarihsel rolüne sahip çıkmanın bugünkü mücadeleden bağımsız düşünülemeyeceği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün, bu toprakların gördüğü en ilerici atılımın gerçekleştiği 1919-1923 dönemine ve Cumhuriyet devrimine liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk’e sunacağımız saygı, Cumhuriyet’i yeniden kurmak için verilecek mücadeleyle anlam bulacaktır.”

Bunun ancak halkın emeğini ve ülkenin kaynaklarını sömürenlere karşı ortak mücadeleyle mümkün olacağı belirtilen açıklama, “Eski düzene karşı ileriyi savunanların yan yana gelmesiyle… Devrimle… Mustafa Kemal’e saygıyla…” ifadeleriyle sona erdi.

Tarih, toplumsal hayata yön veren çok sayıda aktöre sahne olmuştur. Bunların bir bölümü tarihsel olarak ileri olanla geri olan arasındaki kavgada karşı devrimin yanında saf tutmuş ve tarihin çöplüğünde hak ettiği yeri almıştır. Ancak bazıları da vardır ki eski düzenin karşısında ileriye dönük hamlelere önderlik etmiş, karanlığın en koyu olduğu anlarda halka kendi gücünü hatırlatmış ve umut olmuş, devrimlere yön vermişlerdir. Böylesi devrimciler toplumların ileriye taşınmasında önemli bir rol oynadılar. Tarihin, ezenler ile ezilenler arasındaki savaşın tarihi olduğunu gösterdiler ve ezilenlerden yana tavır aldılar. Kölelik yerine özgür insanı, tebaalık yerine yurttaşlığı savundular. Bunun için mücadele ettiler. Ezelden beri eski düzeni savunanlarla insanlık için daha iyisini arayanlar arasında kavga sürdü. Bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 10 Kasım… Çürümüş ve emperyalizm tarafından teslim alınmış Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılıp yerine Cumhuriyet’in kurulması yolculuğunda yoksul Anadolu halkına önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. Liderlik ettiği devrimin üzerinden geçen on yıllarda sermaye sınıfı, emperyalistler ve tarikatlar el ele vererek Cumhuriyet’i kemirdiler. Halkın emeği, kanı ve teriyle kazanılanları holdingler ile çokuluslu şirketler ele geçirdiler; emperyalist ülkeler askeri üsleriyle tehdit ettiler; tarikat ve cemaatler esir aldılar. Hep birlikte, Mustafa Kemal Atatürk’in “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i, halktan çaldılar. Bugün, bu toprakların gördüğü en ilerici atılımın gerçekleştiği 1919-1923 dönemine ve Cumhuriyet devrimine liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk’e sunacağımız saygı, Cumhuriyet’i yeniden kurmak için verilecek mücadeleyle anlam bulacaktır. Bu da ancak halkın emeğini ve ülkenin kaynaklarını sömürenleri başımızdan attığımız bir ülke için omuz omuza vermemizle mümkündür. Eski düzene karşı ileriyi savunanların yan yana gelmesiyle… Devrimle… Mustafa Kemal’e saygıyla… — TKP (@tkpninsesi) November 10, 2026

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