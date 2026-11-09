Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 88. yılında saygıyla anılıyor

Birinci Dünya Savaşı sonrası dört bir yanı işgal altında olan Anadolu’nun Kurtuluş mücadelesinin önderiydi Mustafa Kemal.

O Samsun’a kurtuluş mücadelesi için çıktığında, hain ve işbirlikçi Saray, ölümü için fetva yayınlıyordu.

O fetva tarihin çöp sepetine atıldı, yoksul halkımız Milli Mücadele’nin önderleriyle birlikte kavgaya atıldı.

O kavga zafere ulaştığında önce Saltanat, sonra da Hilafet tarihe gömüldü, Cumhuriyet ilan edildi.

Bugün, o Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 88. ölüm yıldönümü.

Ölümünün 88. yılında bir kez daha Cumhuriyet düşmanı sahtekar patronların milyonlar harcadığı 10 Kasım videoları kaplamış durumda her yeri ve Yeni Osmanlıcıların sahte 10 Kasım mesajları…

Bu sahtekar mesajların dışında, Cumhuriyet’in tarihsel kazanımlarına, değerlerine gerçekten sahip çıkan milyonlar saygıyla anıyorlar Cumhuriyet’i kuran, kurtuluşa imza atan iradeyi.

Ölümünün 88. yılında, bir kez daha, saygıyla…

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