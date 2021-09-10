TKP'den 10 Eylül açıklaması: İşçileri, aydınları, gençleri, emekçileri partiye katılmaya çağırıyoruz

Türkiye Komünist Partisi 101. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı. TKP Merkez Komite imzalı açıklamada "TKP olarak, 101. yaşımızda emekçi halkın çaresiz olmadığını, onun çaresiz bırakılmasına izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. İşçileri, aydınları, gençleri, bu ülkenin emekçilerini Türkiye’yi bu asalaklardan ve onların köhne düzeninden kurtarmak için birlik olmaya, TKP’ye katılmaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada önümüzdeki pazar günü İstanbul'da yapılacak mitinge de çağrıda bulunuldu “Eşit, özgür, laik ve bağımsız bir ülke, Sosyalist Türkiye, talebini hep birlikte haykırmak için 101. yaşımızda tüm halkımızı 12 Eylül Pazar günü saat 17:00’de İstanbul Kartal Meydanı’na davet ediyoruz." denildi.

TKP açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Komünist Partisi 101 yaşında.

Kimi esir düştüğü topraklarda sürgünde, kimi işgale karşı cephede, kimi işgal altında tersanelerdeyken; atölyelerde onlarla, yüzlerle sayılan insanın, komünistin emeği, gözyaşı, canı, kanı ve umuduyla kuruldu Partimiz. Olmaz denen olmuş, hemen yanı başımızda 20. asrın ezilenleri çarını, soylusunu, burjuvasını, ağasını dinlememiş tepetaklak etmişlerdi saltanatlarını. Eşitlik ve özgürlüğün hüküm süreceği bir çağdı başlayan. TKP bu çağa doğdu, bu çağın çağrısına uydu. Anadolu’da işgali sonlandırmak, emperyalistlerle iş birliği yapan sarayı alaşağı etmek için verilen kurtuluş mücadelesinde ön safta yer almayı ilk görevi saydı. Sınıfını bildi, burjuvazinin egemenliği karşısında hep işçi sınıfının, ezilen emekçilerin çıkarının, gelecek güzel günlerin kavgasını verdi. Halkın aydınlanmasının olmazsa olmazı saydığı laikliği, memleketinin soluk alabilmesi için bağımsızlığı temel ilke edindi. Dünyada emperyalizmin, Türkiye’de burjuvazinin tahammülü yoktu açılan yeni ve aydınlık çağa. Savaşlarla, faşizmle, baskıyla, zorla boğmak istediler. TKP darbeler aldı, hırpalandı, yalpaladı kimi zaman ama her seferinde yeniden zorladı.

101. yaşında TKP bir asır önce yola çıktığındaki inanç ve kararlılığıyla umudu büyütmek için mücadele ediyor.

Bugün insanlık için sermaye egemenliğinin kendisi en büyük tehdit hâline gelmiş durumda. Türkiye’de de varlığını sürdürebilmek için her geçen gün daha fazla gericiliğe, daha büyük bir yağmaya, daha ağır sömürü ve baskı koşullarına başvuran bir düzen hüküm sürüyor. Halkın bu karanlığa boyun eğmesinin tek koşulu, onu çaresiz bırakmak.

TKP olarak, 101. yaşımızda emekçi halkın çaresiz olmadığını, onun çaresiz bırakılmasına izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. İşçileri, aydınları, gençleri, bu ülkenin emekçilerini Türkiye’yi bu asalaklardan ve onların köhne düzeninden kurtarmak için birlik olmaya, TKP’ye katılmaya çağırıyoruz.

Bugün erteleme, oyalanma, azıyla yetinme günü değil. “Eşit, özgür, laik ve bağımsız bir ülke, Sosyalist Türkiye” talebini hep birlikte haykırmak için 101. yaşımızda tüm halkımızı 12 Eylül Pazar günü saat 17:00’de İstanbul Kartal Meydanı’na davet ediyoruz.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite"