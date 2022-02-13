TKP: Yoldaşımız İbrahim Çayır'ı yitirdik

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü üyesi İbrahim Çayır yaşamını yitirdi.

TKP'den yapılan açıklamada "İnatçı, kararlı ve nüktedan sevgili İbrahim Abimizi, yoldaşımız İbrahim Çayır'ı kaybettik. Ailesinin, yoldaşlarının ve dostlarının başı sağ olsun... Anısını mücadelemizde yaşatacağız!" denildi.

İnatçı, kararlı ve nüktedan sevgili İbrahim Abimizi, yoldaşımız İbrahim Çayır'ı kaybettik.

Ailesinin, yoldaşlarının ve dostlarının başı sağ olsun...

Anısını mücadelemizde yaşatacağız! pic.twitter.com/SEYoMXuxde — TKP (@tkpninsesi) February 13, 2022

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İbrahim abimizi yitirdik. Heyecanı, inancı, disiplini bir gün olsun eksilmedi. Türkiye Komünist Partisi’nin Ankara örgütünün sembolleşmiş isimlerindendi. Şapkası, rozeti ve partisine kıskançlıkla sahip çıktı. Yoldaşların seni unutmayacak" dedi.