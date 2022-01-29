TKP yeni bir Türkiye için çağırıyor: Ankara, İstanbul ve İzmir buluşmaları bu akşam yapılacak

Türkiye Komünist Partisi, Mustafa Suphi ve yoldaşlarını anmak için "TKP yeni bir Türkiye için çağırıyor" başlıklı etkinlikler düzenleyecek.
Bu akşam saat 19.00'da yapılacak etkinliklerin programı ve çağrısı şöyle:
TKP yeni bir Türkiye için çağırıyor
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının bıraktığı devrimci miras; yurtseverlik, antiemperyalizm, aydınlanmacılık ve laiklik hâlâ Türkiye’de sosyalizm mücadelesinin taviz verilemez ve kalıcı değerleridir. On beşler bize memleket sevgisini, adanmışlığı, sosyalizme olan inancı gösterdi. En zor koşullarda en büyük hayalleri kurmayı öğrettiler. Bugün onları anarken yeni bir Türkiye’yi kurmaktan söz ediyorsak, cüretimiz tam da bundan ileri geliyor. Çağrımız tüm dostlarımıza: Yeni bir ülke için, hakkımız olan için kolları sıvayalım, örgütlenelim, bir araya gelelim. Bir an bile tereddüt etmeyelim… Çünkü bu topraklarda sömürünün olmadığı günler gelecek. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının hayali gerçek olacak!
Türkiye Komünist Partisi, 1921 yılında Anadolu’daki antiemperyalist kurtuluş mücadelesine katılmak üzere yola çıkan ve gericiler eliyle Karadeniz’de katledilen Mustafa Suphi ve yoldaşlarını üç büyük ilde düzenlenecek kitlesel etkinliklerle anacak.
29 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinliklerde katledilen yoldaşlarımızı sadece anmak için değil, bize bıraktıkları bu değerleri daha fazla emekçinin yaşam ve mücadele biçimi haline getirmek amacıyla buluşuyoruz.
Ankara
29 Ocak Cumartesi Saat: 19:00
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu
Kızılay, Necatibey Cd. No:57 Çankaya/Ankara
İletişim: (0312) 417 29 68
Konuşmacı: TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
Yapıcılar müzik grubu
İstanbul
29 Ocak Cumartesi 19:00
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi
Kordonboyu, Hürriyet Cd. No:56, 34860 Kartal/İstanbul
İletişim: 0555 404 41 22
Konuşmacı: TKP MK Üyesi Senem Doruk İnam
Şair Nihat Behram
Los Obreros müzik topluluğu
İzmir
29 Ocak Cumartesi Saat:19.00
Tepekule Kongre Merkezi
Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı/İzmir
İletişim: 0543 857 19 20
Konuşmacı: TKP MK Üyesi Savaş Sarı
Şair Tuğrul Keskin
Müzisyen Gülcan Altan