TKP yeni bir Türkiye için çağırıyor: Ankara, İstanbul ve İzmir buluşmaları bu akşam yapılacak

Türkiye Komünist Partisi, Mustafa Suphi ve yoldaşlarını anmak için "TKP yeni bir Türkiye için çağırıyor" başlıklı etkinlikler düzenleyecek.

Bu akşam saat 19.00'da yapılacak etkinliklerin programı ve çağrısı şöyle:

TKP yeni bir Türkiye için çağırıyor

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının bıraktığı devrimci miras; yurtseverlik, antiemperyalizm, aydınlanmacılık ve laiklik hâlâ Türkiye’de sosyalizm mücadelesinin taviz verilemez ve kalıcı değerleridir. On beşler bize memleket sevgisini, adanmışlığı, sosyalizme olan inancı gösterdi. En zor koşullarda en büyük hayalleri kurmayı öğrettiler. Bugün onları anarken yeni bir Türkiye’yi kurmaktan söz ediyorsak, cüretimiz tam da bundan ileri geliyor. Çağrımız tüm dostlarımıza: Yeni bir ülke için, hakkımız olan için kolları sıvayalım, örgütlenelim, bir araya gelelim. Bir an bile tereddüt etmeyelim… Çünkü bu topraklarda sömürünün olmadığı günler gelecek. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının hayali gerçek olacak!

Türkiye Komünist Partisi, 1921 yılında Anadolu’daki antiemperyalist kurtuluş mücadelesine katılmak üzere yola çıkan ve gericiler eliyle Karadeniz’de katledilen Mustafa Suphi ve yoldaşlarını üç büyük ilde düzenlenecek kitlesel etkinliklerle anacak.

29 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinliklerde katledilen yoldaşlarımızı sadece anmak için değil, bize bıraktıkları bu değerleri daha fazla emekçinin yaşam ve mücadele biçimi haline getirmek amacıyla buluşuyoruz.

Ankara

29 Ocak Cumartesi Saat: 19:00

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu

Kızılay, Necatibey Cd. No:57 Çankaya/Ankara

İletişim: (0312) 417 29 68

Konuşmacı: TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

Yapıcılar müzik grubu

İstanbul

29 Ocak Cumartesi 19:00

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

Kordonboyu, Hürriyet Cd. No:56, 34860 Kartal/İstanbul

İletişim: 0555 404 41 22

Konuşmacı: TKP MK Üyesi Senem Doruk İnam

Şair Nihat Behram

Los Obreros müzik topluluğu

İzmir

29 Ocak Cumartesi Saat:19.00

Tepekule Kongre Merkezi

Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı/İzmir

İletişim: 0543 857 19 20

Konuşmacı: TKP MK Üyesi Savaş Sarı

Şair Tuğrul Keskin

Müzisyen Gülcan Altan