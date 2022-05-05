TKP ve Dayanışma Meclisi üyeleri adalet nöbetini ziyaret etti

TKP ve Dayanışma Meclisi üyeleri, adalet nöbetinin 10. gününde Ankara Mimarlar Odası'nı ziyaret etti.

Haber Merkezi

Gezi Davası'nda alınan kararların ardından başlayan adalet nöbetinin 10. gününde, Türkiye Komünist Partisi yetkilileri ve Dayanışma Meclisi sözcüleri Mimarlar Odası'nı ziyaret etti.

TKP tarafından yapılan açıklamada, "Gezi davasında alınan uydurma karara karşı nöbetteyiz. Dayanışma Meclisi sözcüleri ile birlikte bugün saat 17.00'de adalet nöbetinin 10. gününde Mimarlar Odası'ndayız. Gezi'yi savunuyoruz." denildi.

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