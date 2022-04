TMMOB Gezi Davası kararlarına karşı 'Adalet Nöbeti' başlattı

Gezi davasının karar duruşmasında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi önceki dönem başkanı Tayfun Kahraman hakkında 18’er yıl hapis cezası verilerek tutuklanması protesto edildi. Hukuksuzluk sona erene ve tutuklular serbest bırakılıncaya kadar her gün 17:00 ile 20:00 arasında Adalet Nöbeti tutulacak.

Mimarlar Odası önünde yapılan basın açıklamasına, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ünal Kara ve Muteber Osmanpaşaoğlu, Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Songül Üzgün, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Ceren İlter, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ömer Dursunüstün, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Bülent Tatlı, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener çok sayıda meslek odası temsilcisi, üyeleri ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açıklama sırasında sık sık “Her Yer Taksim Her Yer Direniş”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam, Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek” sloganları atıldı.

'Gezi bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeydir'

TMMOB Başkanı Emin Koramaz tepkisini şöyle dile getirdi:

"2014 yılından beri bir adalet utancına bir hukuk skandalına şahitlik ediyoruz. Demokratik bir arayışının parçası oldukları, tümüyle barışçıl eylemlere katıldıkları için arkadaşlarımız defalarca yargılandı defalarca beraat etti ama siyasi iktidar siyaseten bir Gezi gerçeğinden kaçamadığı için bir hukuk karikatürüne ve hukuk skandalına imza attı aynı suçtan birden fazla yargılama yapılamayacağı en temel en evrensel hukuk kuralıdır. Arkadaşlarımız Fetullahçı bir savcının hazırladığı bir iddianame ile şu anda FETÖ davasında içerde bulunana emniyet mensuplarının hazırladığı düzmece delillerle defalarca yargılandılar defalarca beraat ettiler. Arkadaşlarımız her seferinde kendilerini mahkemenin karşısında buldular. Buradan bir kez daha haykırıyoruz, Gezi bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeydir. Gezi onurlu geçmiş ve umutlu gelecektir. Biz Gezi’de kaybettiğimiz gencecik fidanlarımıza sahip çıkacağız. Gezi’de yargılanması gereken birileri varsa TMMOB yöneticileri değildir.

TMMOB yöneticilerini susturamazsınız, her yer Gezi olacak her yer direniş olacak Adalet Nöbeti’ni Türkiye’nin dört bir yanına yayacağız"

“Gezide yargılanması gereken birileri varsa gece yarısı çadırları ateşe verenlerdir, emri ben verdim diyenlerdir. Gaz bombalarıyla plastik mermilerle binlerce insanın gözlerini kör edenler yaralayanlardır, sakatlayanlardır” diyen Koramaz, şöyle devam etti:

“Zannediyorlar ki bu davalarla bu suçlamalarla bizleri susturacaklar bizlerin sesini kesecekler. Bilsinler ki bu ülkenin en güzel kuruluşlarından biri olan hakka adalete kamusal varlıklara sahip çıkan TMMOB yılmaz, TMMOB yöneticilerini susturamazsınız. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız dayanışmamızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin her tarafını nasıl gezi yaptıysak bundan sonra da yapacağız. Her yer Gezi olacak her yer direniş olacak. Gezide yarattığımız tüm değerlere, dayanışmaya ve paylaşıma sahip çıkacağız. Toplumun tüm kesimleri omuz omuza yan yana durduysa nasıl yaratıcılığının en güzelini gösterdiyse bundan sonra da hep beraber omuz omuza yan yana gezide yarattığımız kolektif değerleri büyütmeye devam edeceğiz.”

Koramaz, “Sevgili dostlar bugün buradan başlattığımız Adalet Nöbetini Türkiye’nin dört bir yanına yayacağız, mücadeleyi bırakmayacağız korkmayacağız susmayacağız, sinmeyeceğiz karanlık gidecek Gezi kalacak. Gezide ceza alan 3 arkadaş TMMOB üyesi ve yöneticisidir, Mücella Yapıcı, Can Atalay’ı, Tayfun Kahraman’ı yalnız bırakmayacağız Gezide yargılanan hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

'Gezi’nin yarattığı umudu yok edemeyeceksiniz'

TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, da şunları dile getirdi:

“Arkadaşlarımız 18’er yıl hapis cezası verilerek tutuklandı. Kendisini hukukla bağlı görmeyen iki saray memuru tarafından verilen bu kararı asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız Gezi Parkı’nda imar planlarına ve yargı kararlarına aykırı olarak başlatılan inşaat çalışmalarına meslek odalarının temsilcileri ve vekili olarak karşı çıkmışlardır. Anayasal haklarını kullanarak iktidarı yargı kararlarına, anayasaya ve yasalara uygun davranmaya davet ettikleri için hukuka aykırı delillerle kurmaca iddianamelerle ve yargılama yapılmayan davalarla bu insanları mahkûm edemezsiniz. Dava dosyası içeriğinde dinleme kayıtlarından başka delil bulunmadığı yasak delil mahiyetinde bulunan kayıtların hükme esas alınmayacağı ve başkaca somut kanıtın bulunmadığı karşı oy gerekçesinde belirtildiği gibi ceza kararı haksız olduğu kadar hukuk devleti ilkesine ve yargı bağımsızlığına da ağır bir darbedir Halkın vicdanında da hukuk dünyasında da hükümsüzdür. Gezi’nin yarattığı umudu Saray’dan talimatlı ve hukuksuz yargı kararları ile yok edemeyeceksiniz. Gezi’nin bütün değerlerini ve arkadaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Bizler inanıyoruz ki, bu ülkeye bir gün demokrasi gelecekse. Gücünü Gezi’nin ‘eşitlikçi, özgürlükçü ve barışçıl’ birlikteliğinden alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar ‘Adalet Nöbeti’nde olacağımızı kamuoyuna duyuyoruz”

Vicdan zorbalığa karşı direnecek, direnişimiz başlıyor

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise yaşanan hukuk skandalına tepki göstererek şunları söyledi:

“Dün hukuksuz bir kararla arkadaşlarımızı aramızdan aldılar. Bu karar Kaçak Saray’ın yargısı ile kamusal alanlarımıza doğamıza ve kamusal mücadele yürütenlere, tüm toplumsal muhalefete karşı, hepimize sallanmış bir parmaktır. Muhalefeti ve bizi susturmaya yöneliktir, arkadaşlarımızın yalnız olmadığını biliyoruz. Onlar hukuksuzluk yapmadılar, çalmadılar, çırpmadılar. Emsal artışı vermediler. Atatürk Orman Çiftliği’nde Kaçak Saray yapmadılar. Kazdağları’nda maden ocaklarındaki maden işletmelerinin sahibi olmadılar. Onlar bu ülkenin gururu, umudu ve geleceği olan Gezi’nin ve Taksim Gezi Parkı’nın hepimiz gibi savunucusu oldular. Dün zorbalar bir karar verdi bugün vicdan zorbalığa karşı direnecek, direnişimiz başlıyor”