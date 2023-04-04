TKP Urfa'da Ceylanpınar Semt Evi'nin açılışını yaptı

#Urfa'da coşkuyla #Ceylanpınar Semt Evimizi açtık. Katılan tüm dostların ayağına sağlık!



Şimdi;

Kardeşlik içinde insanca yaşayacağımız bir ülke için buluşuyoruz.#TKPGelirHerŞeyDeğişir#BüyükHalkBuluşması



🗓9 Nisan Pazar, 15.00

📍Ankara, Atatürk Spor Salonu pic.twitter.com/n0CMLdNXpI