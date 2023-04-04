TKP Urfa'da Ceylanpınar Semt Evi'nin açılışını yaptı

TKP, Urfa'da Ceylanpınar Semt Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi deprem bölgesindeki semt evi açılışlarına, Urfa'da Ceylanpınar Semt Evi'nin açılışıyla devam etti.

TKP Merkez Komite üyeleri Savaş Sarı ve Ozan Yılmaz'ın katıldığı semt evi açılışında, TKP'nin Urfa milletvekili adayları da tanıtıldı.

 

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