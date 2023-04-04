TKP Urfa'da Ceylanpınar Semt Evi'nin açılışını yaptı

Türkiye Komünist Partisi deprem bölgesindeki semt evi açılışlarına, Urfa'da Ceylanpınar Semt Evi'nin açılışıyla devam etti.
TKP Merkez Komite üyeleri Savaş Sarı ve Ozan Yılmaz'ın katıldığı semt evi açılışında, TKP'nin Urfa milletvekili adayları da tanıtıldı.
#Urfa'da coşkuyla #Ceylanpınar Semt Evimizi açtık. Katılan tüm dostların ayağına sağlık!— TKP (@tkpninsesi) April 4, 2023
Şimdi;
Kardeşlik içinde insanca yaşayacağımız bir ülke için buluşuyoruz.#TKPGelirHerŞeyDeğişir#BüyükHalkBuluşması
🗓9 Nisan Pazar, 15.00
📍Ankara, Atatürk Spor Salonu pic.twitter.com/n0CMLdNXpI