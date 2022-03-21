TKP: Umudumuz hiç tükenmesin, Newroz kutlu olsun

Türkiye Komünist Partisi Türkçe ve Kürtçe olarak yayımladığı açıklamayla Newroz'u kutladı.

"Bizim mücadelemiz açlığın, yoksulluğun olmadığı, kimsenin kimseyi hor görmediği ve sömüremeyeceği bir düzen için" denilen açıklamada "Ve kazanacağız! Newroz pîroz be" diye belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Umudumuz hiç tükenmesin

Newroz kutlu olsun

Hız kesmeyen bir karanlığın içinde aydınlık ateşleri yakan, kurumuş, çoraklaşmış topraklara hiç umudunu yitirmeden yeni tohumlar eken bütün halklara selam olsun.

Bizim mücadelemiz açlığın, yoksulluğun olmadığı, kimsenin kimseyi hor görmediği ve sömüremeyeceği bir düzen için. Zorbaların düzeninde nefes almak için değil, o düzene son vermek, emekçilerin, emeğin dünyasını kurmak ve yaşatmak için mücadelemiz.

Ve kazanacağız!

Newroz pîroz be

Bila hêviya me qet nemire

​Newroz pîroz be

​Silav li hemû gelên ku di tariyeke bêdawî de agirên geş vêdixin û li ser erdên hişk û bêber tovên nû diçînin bêyî ku hêviya xwe winda bikin.

Têkoşîna me ji bo nîzamek ku tê de birçîbûn û xizanî tunebe, ku kes nikaribe kesî biçûk bixe û îstîsmar bike ye. Têkoşîna me ne ji bo jiyîna di nav fermana zaliman de ye; ji bo bidawîkirina wê fermanê, avakirina cîhana kedkar û jiyandina wê ye.

Û em ê bi ser bikevin!

Newroz pîroz be"