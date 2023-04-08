TKP, Tuzla'da seçim bürosu açtı: 'Hep birlikte haykırmamız lazım'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) seçim bürolarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul’da Pendik ve Yeşilkent'ten sonra Tuzla’da da yeni bir seçim bürosu açıldı.

Tuzlalıların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılışa TKP milletvekili adayları da katıldı, İstanbul 1. Bölge milletvekili adayları Şafak Korkmaz, Hilal Ataş, usta oyuncu İlyas Salman ve Eda Fırtına etkinlikte konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlk olarak sözü alan Şafak Korkmaz, seçimlere değinerek Altılı Masa'nın Türkiye'nin sorunlarını çözmede başarılı olamayacağını, emekçilerin kurtuluşunun tek yolunun TKP saflarında örgütlü mücadeleden geçtiğini belirtti.

Şafak Korkmaz'dan sonra söz alan Hilal Ataş, konuşmasında depremin yıkıcı etkilerine ve halkın çaresiz bırakıldığına değinerek TKP'nin süreçte aldığı kritik rolü anlattı. Ataş, halkın bir daha enkaz altında kalmaması için TKP'nin bölgedeki örgütlü mücadelesinin iktidara taşınması gerektiğini belirterek, parlamento seçimlerinde TKP'ye oy çağrısında bulundu.

Salman: Hep birlikte haykırmamız lazım

Usta oyuncu İlyas Salman, "Tek bir kişinin bağırmasıyla hiçbir şey olmaz. Hep birlikte haykırmamız lazım." diyerek halkı TKP çatısı altında mücadele etmeye çağırdı. İlyas Salman, memleketin kurtuluşunun ancak halkın kendi elinde olduğunu belirterek TKP’ye oy istedi.

Son sözü alan Eda Fırtına, seçim güvenliği üzerinde durdu. Halkın AKP iktidarına karşı asla rehavete kapılmaması gerektiğini, verilen oyların korunması için TKP ile birlikte sandıklara sahip çıkılması çağrısı yaptı.

Açılışa katılan direnişteki MATA Otomotiv'den bir işçi ise pahalılıkta, işsizlikten, yoksulluktan kurtuluşun tek yolunun işçi sınıfının örgütlü mücadelesi ile mümkün olacağını söyledi. Bir üniversite öğrencisi de herkes için eşit eğitim ve bağımsız üniversitelerin olacağı bir sistemin kurulması gerektiğini söyledi.