TKP: Türkiye'nin sorunları Türkiye'dedir

Türkiye Komünist Partisi Suriye ve Irak'ta Kürt yerleşimlerinin bulunduğu bölgelere TSK tarafından düzenlenen hava harekatına ilişkin yaptığı açıklamada "Açıkça ifade ediyoruz, ülkemizin sorunları dışarıda değil, içeridedir. Türkiye’nin sorunları Türkiye’dedir. Güvenlik bahanesi ile komşu ülkelerde askeri operasyon yaparak Türkiye halkının güvenliği sağlanamaz" ifadelerine yer verdi.

TKP tarafından yapılan açıklamada "Evet, ülkemizde güvenlik problemi vardır ve bunun kaynağı içinde yaşadığımız bu düzenin kendisidir. Kör şiddet ve uygulayıcıları da, bunu bir aparat olarak kullanıp komşu ülkelerin sınırları içinde yapılan operasyonlar da, tüm bu süreçten kasasını doldurup karlı çıkanlar da aynı zeminden beslenmektedir" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırının ardından dün geceden bu yana Suriye ve Irak’ta Kürt yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerde TSK tarafından hava harekatı gerçekleştiriliyor. Bu harekatın “güvenlik” gerekçeleriyle yapıldığını belirten AKP iktidarı bir kez daha gerçekleri sümenaltı ediyor.

AKP iktidarı temsil ettiği patron sınıfının çıkarları doğrultusunda emperyalizmle de işbirliği içerisinde hayata geçirdiği Yeni Osmanlıcı yayılmacı politikaları ile yıllardır komşu ülkelerin sınırlarını delik deşik etmiş, ülkemizin sınırlarını komşu ülkelere saldırı için cihatçı çetelere açmış, bununla da yetinmeyip komşu ülkelerin sınırları içersinde kontrol altına aldığı alanlarda cihatçı çetelerden “ordular” kurmuş, açıkça başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmiştir. AKP’nin tüm bu icraatları Türkiye’nin güvenliğini sağlamak bir yana dursun, Türkiye’nin güvenliği karşısındaki asıl tehditi oluşturmaktadır.

Açıkça ifade ediyoruz, ülkemizin sorunları dışarıda değil, içeridedir. Türkiye’nin sorunları Türkiye’dedir. Güvenlik bahanesi ile komşu ülkelerde askeri operasyon yaparak Türkiye halkının güvenliği sağlanamaz.

AKP iktidarının iç politikası neyse dış politikası da odur!

Öte yandan bugün bir kez daha görülmüştür ki AKP iktidarının arkasına sıralanan 6’lı masanın ufku AKP iktidarının sınırlarını çizdiği alan kadardır.

Evet, ülkemizde güvenlik problemi vardır ve bunun kaynağı içinde yaşadığımız bu düzenin kendisidir. Kör şiddet ve uygulayıcıları da, bunu bir aparat olarak kullanıp komşu ülkelerin sınırları içinde yapılan operasyonlar da, tüm bu süreçten kasasını doldurup karlı çıkanlar da aynı zeminden beslenmektedir.

Bu zemin ortadan kaldırılmalı ki halkımız güven içinde yaşayabilsin, bu zemin ortadan kaldırılmalı ki halkımız refah içinde, eşit, özgür ve kardeşçe yaşayabilsin.

Halkımız için tek bir çıkış var, bir an önce ayağa kalkmak ve kan üzerinde yükselen bu karanlık düzene son vermek!"