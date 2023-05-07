TKP Trabzon İl Temsilciliği açıldı: 'Trabzonlu emekçilerin yarınları için'

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ülkenin dört bir yanında açtığı dayanışmanın ve mücadelenin merkezlerine bugün yenileri eklendi. İstanbul Arnavutköy İşçi Evi, Eskişehir Bağlar Semt Evi'nin yanı sıra Trabzon'da il temsilciliği açıldı. TKP Parti Meclisi üyeleri ve milletvekili adaylarının katıldığı açılışta SOL Parti, TİP, KESK, Eğitim-İş ve Birleşik Kamu İş temsilcileri de yer aldı.

'Seçime bir hafta kala neyin açılışı bu?'

Açılışta söz alanlardan TKP Trabzon Milletvekili Adayı Ahmet Birinci, "Şimdi akıllara 'seçime bir hafta kala bu neyin açılışı' sorusu geliyor. Çünkü ülkemizde parlamento hesaplarına ve milletvekili pazarlıklarına sıkışan bir siyaset var. Kimileri seçimlere bir hafta kala temsilcilik açmak geç değil mi sorusunu soruyor. Evet haklılar. Geç kaldık belli açılardan. Bir süredir burada açamadığımız temsilciliğimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Ama geç kalmamızın parametresi seçimler değil, Trabzon'da vereceğimiz mücadelenin konusudur. TKP mücadelesini seçimlerden seçimlere yapan bir parti değil. Seçimleri önemsiyoruz. Oylarımızı arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu bina seçimlerden sonra da açık kalacak. Kuracağımız Bedri Rahmi Eyüpoğlu kitaplığı ile aydınlanmanın merkezi olacak." dedi.

'TKP'nin güçlü olduğu bir Trabzon'da emekçiler ihmallerden kaynaklanan kazalarda can vermez'

Mücadelenin sürekliliğine vurgu yapan Ahmet Birinci, "TKP'nin güçlü olduğu bir Trabzon'da emekçiler, ihmallerden dolayı trafik kazalarında can vermez. Daha dün 5 yurttaşımızı kaybettik böyle bir kazada. Neden? Belediye başkanları 9 yıl önce yaptırdıkları belediye binalarını yenilemeye ayırdığı kaynağı ulaşım araçlarına ayırmadığı için. Saçma sapan yerlere kamu kaynakları harcandığı için. 9 yıllık belediye binası eskidi diye tadilat yapanlar kırk yıllık ulaşım araçlarını reva görüyor Trabzon halkına.

Ancak bu böyle gitmez. Devrimcilerin, yurtseverlerin güçlendiği, TKP'nin emekçilerle buluştuğu bir Trabzon'da kadına şiddet, gençliğin geleceksizliği, işsizlik, yolsuzluk, hırsızlık böyle gitmez. Trabzonlu emekçilerin hayatı, emeği ve geleceği bu kadar ucuz değil. Bunu göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

'Karadeniz uşağı emperyalizmin, patronların uşağı olmayacak'

Yapılan konuşmalarda söz alan TKP PM Üyesi Özkan Öztaş, "Bu toprakların mücadele geleneğine güveniyoruz. Bu birikimi daha da ileri taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bugün burada açılan temsilciliğimiz Trabzonlu emekçilerin bir araya geldiği ve mücadeleyi büyüttüğü bir mekan haline gelecek.

Ülkemiz bir hafta sonra seçimlere gidiyor. TKP bu ülkede ucuz seçim hesaplarına ve ilkesiz ittifaklara karşı ilkeli ve programlı bir siyaseti, emperyalizme karşı mücadeleyi ve devletçiliği savunuyor. Yan yana geldiği ittifaktaki sosyalist dostlarıyla birlikte ilkesiz bir araya gelişlere karşı devrimci ilkeleri hatırlatıyor. Bir yandan solcuyum, sosyalistim deyip bir yandan patronları görmezden gelemezsiniz. Bir yandan emperyalizme karşıyım deyip diğer yandan emperyalist planlara gözünüzü kapatamazsınız. Madem görmezden gelmeye devam ediyorlar bizler de hatırlatmaya devam edeceğiz. O meşhur sözü anımsamakta fayda var. 'Karadeniz uşağı emperyalizmin uşağı olmayacak'. Olmayacak ve kavgayı büyüterek kimsenin kölesi olmayacağını da gösterecek." dedi.

Açılışa gelen konuklara teşekkür eden Trabzon Milletvekili Adaylarından ve TKP PM Üyesi Özgür Murat Büyük ise "Trabzon'un her şey bir yana önemli bir dayanışma kültürü ve geleneği vardır. Bugün buradaki bir araya geliş de bunun göstergelerinden biridir. Yıllarca burada devrimciler yan yana gelmekten ve bir arada durmaktan hiç vazgeçmediler. Şimdi ise bu mücadeleyi büyütmenin ve hak ettiği yere getirmenin zamanıdır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.