TKP: Tarikatların ensesindeyiz, çocuklarımızı kurtaracağız!

Türkiye Komünist Partisi, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğunda, koruma altındaki çocukların kırk gün boyunca tarikat kampına teslim edilmesinin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yaptı.

"Tarikatların Ensesindeyiz! Çocuklarımızı Kurtaracağız!" başlıklı açıklamada, tarikatlara bağlı dernekler tarafından kurulan Çocuk Evleri'nin kapatılması gerektiği vurgulandı.

Sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı ifade edilen açıklamada, "Tüm sorumlu yurttaşlarımızı tarikatların ipliğini pazara çıkarmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, laiklik mücadelesini yükseltmek için bu sesi büyütmeye çağırıyoruz!" denildi.

Açıklama şöyle:

"Kamuoyuna yansıyan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğunda, koruma altındaki çocukların kırk gün boyunca tarikat kampına teslim edilmesi en hafif tabirle skandaldır. Türkiye bir skandallar ülkesine dönüşmüştür.

Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’na bağlı 140 Çocuk Evi’nde yüzlerce çocuk adeta esir tutulmaktadır! Devletin koruma altına alması gereken çocukları tarikatlara teslim etmesi ne hukuki ne vicdani ne de ahlaki olarak kabul edilebilir. Geçtiğimiz aylarda depremzede çocukların tarikatlara teslim edilmesiyle gündeme gelen uygulamanın yıllardır süregeldiği bilinmektedir. Yaşananlar açıkça göstermektedir ki tarikatlar devlet eliyle palazlanmakta, korunmaya muhtaç çocuklar tarikatlar tarafından istismara açık hale getirilmektedir.

AKP iktidarının tarikatlarla ilişkisini biliyoruz, bu yapılara “inanç özgürlüğü” diye bakanları tanıyoruz. Açıkça söylüyoruz; tarikat ve cemaatlerin varlığı ve faaliyetleri suçtur, adı ne olursa olsun hepsi yasa dışıdır.

Devlet, her türlü istismara karşı çocukları koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Çocuk Evleri de ancak devlet tarafından kurulabilir. Tarikatlara bağlı dernekler tarafından kurulan Çocuk Evleri kapatılmalıdır!

İlan ediyoruz; ülkemizin dört bir yanında emekçi mahallelerine çöreklenen, memleketimizi tasallutu altına alan tarikatların ensesindeyiz. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz ve çocuklarımızı geri alacağız! Çocuklarına sahip çıkamayan bir ülke dağılır, çocuklarına sahip çıkamayan bir halk çürür. Tüm sorumlu yurttaşlarımızı tarikatların ipliğini pazara çıkarmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, laiklik mücadelesini yükseltmek için bu sesi büyütmeye çağırıyoruz!"