TKP Sinop'ta 'Son 20 yıl ilk 80 yıldan büyüktür' yazılarını 'Yaşasın Cumhuriyet' yazısıyla kapattı

AKP’nin itibar projesi olan TOGG, bir süredir tanıtım amacıyla şehir şehir gezdiriliyor. Önceki gün Sinop’a getirilen TOGG’un ardından Sinoplular şehrin sokak ve duvarlarında araba tanıtımıymış gibi görünen bir sloganla karşılaştılar. İki parçadan oluşan sloganda “20 >80” işaretinin etrafında “ilk 80 yıl kağnı arabası, son 20 yıl TOGG” şekli yer alıyor. Hemen yanında ise ilk 80 yıl “Yes Sir (Peki Efendim)” son 20 yıl “One Minute” yazısı var. AKP’nin İstanbul mitinginde ve seçim bürolarında da görülen bu slogan, sergilediği Cumhuriyet düşmanlığı ve Cumhuriyet kazanımlarının aşağılanması nedeniyle Sinopluların tepkisini çekti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhuriyet kazanımlarına yönelik düşmanca ve aşağılayıcı mesajlar içeren bu duvar yazısını protesto etti. Sloganın üzerine “Yaşasın Cumhuriyet” yazan TKP, “Cumhuriyet Düşmanlığına Geçit Yok” bildirisi dağıttı. TKP Sinop adına konuşan milletvekili adayı Arzu Kayhan Dizdaroğlu’na Sosyalist Güç Birliği’nden SOL Parti Sinop temsilcisi Servet Akpınar da destek verdi.

TKP Sinop imzasıyla dağıtılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"CUMHURİYET DÜŞMANLARINA GEÇİT YOK!

Erdoğan yönetiminin ekonomik beklentilerinin yanı sıra bir itibar projesi olarak sunulan TOGG, tanıtım adı altında seçim çalışmasının parçası olarak şehir şehir gezdiriliyor. TOGG’un peşi sıra kentleri bir slogan sarıyor. Araba reklamı gibi görünen bu ifade, son 20 yılda bu topraklarda ne var ne yoksa satılığa çıkaran, halkın üstüne kabus gibi çöken AKP’nin harami düzeninin Cumhuriyet düşmanlığını bir kez daha yüzümüze çarpıyor. Kentin sokaklarına duvarlarına yazdıkları, mitinglerde övünçle kullandıkları, bir araba reklamının arkasına sakladıkları cumhuriyetin ilk 80 yılının AKP’nin 20 yılından daha değersiz olduğunu savunan afişler aleni bir halk ve cumhuriyet düşmanlığıdır!

Halk düşmanlığını ancak bir reklamın arkasına saklıyorlar çünkü halkın tepkisinden korkuyorlar. Halbuki biz buradayız ve yaşadığımız toprağa, insana ve insanlığın değerlerine sahip çıkıyor, Cumhuriyet’in kazanımlarının sahipsiz olmadığını haykırıyoruz. Biz halkız. Buradayız. Hiçbir yere gitmeyecek ve emekçilerin eşit, özgür, bağımsız ve laik bir yaşam sürme hakkını kimsenin iki dudağı arasına bırakmayacağız.

100 yıl önce halkın canı pahasına verdiği mücadele ile kurulan, bağımsız, laik ve özgür bir yaşamın teminatı olan Cumhuriyet, bu halkın en temel kazanımlarından birisidir. Halk düşmanları kaybedecek, cumhuriyet sosyalizmle yaşayacak!

YAŞASIN CUMHURİYET! YAŞASIN SOSYALİZM!

TKP SİNOP"