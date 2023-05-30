TKP: Seçim stratejistlerini boş verin, Gezi'yi hatırlayın…

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Gezi Direnişi'nin 10. yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu.

TKP tarafından yapılan açıklamada, "AKP’nin sandıkta yenileceğini söyleyerek halkın siyaset yapma hakkını sandığa sıkıştıran tüm siyasi partiler, AKP’nin iktidarda kalışının sorumlusudur" ifadelerine yer verildi.

TKP'nin sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklama şöyle:

"10 yıl önce milyonlarcamız haklarımıza, yaşamımıza, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmak için meydanları doldurduk; AKP Türkiyesi’ne boyun eğmeyeceğimizi gösterdik.

Aradan geçen 10 yılda yapılan hiçbir seçim Erdoğan’ı Haziran günlerindeki kadar korkutmadı, kurulan hiçbir sandık AKP’yi Haziran günlerindeki kadar sarsmadı. AKP’nin sandıkta yenileceğini söyleyerek halkın siyaset yapma hakkını sandığa sıkıştıran tüm siyasi partiler, AKP’nin iktidarda kalışının sorumlusudur.

Seçim stratejistlerini, oy analistlerini, anket sevdalılarını boş verin; Gezi’yi hatırlayın… AKP’den kurtulmanın anahtarı orada… Boyun eğmeyeceğiz, ayağa kalkacağız ve AKP’yi hep birlikte yollayacağız."