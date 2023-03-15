TKP Şanlıurfa milletvekili adayı: 'İnsanlar kendi imkanlarıyla suyun yatağını değiştirmeye çalışıyor'

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı. Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve caddeyi su bastı. Sağanak merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu.

Yaşananları soL Haber'e değerlendiren TKP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ömer Polat alınan önlemlerin yetersiz olduğuna ve alt yapı çalışmalarının olası afetlere göre planlanmadığına dikkat çekti.

'Hastaneleri, kamu kurumlarını su bastı... İnsanlar kurtarılmayı bekliyor'

Polat yaptığı açıklamada "Yağmur 2 günden beri yağıyor. Özellikle de dün akşamdan beri şiddetli bir yağış var. Devlet hastanesini, evleri ve iş yerlerini sular bastı. Şehir içinde şu an bazı yerlere gitmek mümkün değil. Ana arterleri su basmış durumda. Araçlar mahsur kaldı. Şu an suyun içinden insanları kurtarmaya çalışıyorlar. Alt geçitlerin su açısından tahliye kanallarının yetersiz olduğu anlaşılıyor" ifadelerine yer verdi.

'İnsanlar kendi imkanlarıyla suyun yatağını değiştirmeye çalışıyor'

Polat şehirdeki yetersiz önlemleri şu sözlerle anlatıyor. "Şu an şehre 10 km uzaklıkta Ulubağ mevkindeyiz. Burada da insanlar kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışıyor. Yollardan akan suyun yolunu değiştirmek için insanlar kepçeler getiriyor. Buralarda ilaç ve gıda depoları var. Buraları su basarsa sonrası için de sıkıntı olacak.

Şehir merkezinde alt yapının yetersiz olduğu olduğu anlaşılıyor. Belediyenin yeterli tedbiri almayışının cezasını halkımız ödüyor şu an. Alt yapı deyince akla sadece pis su tahliyesi geliyor. Afetlere göre bir tedbir alınmadığı ortaya çıkmış oldu. Bu suların şehri felç etmesi, ana yolların kapanması alınan önlemlerin yetersiz olduğunu gösteriyor. Ben de emekli bir yurttaşım, bir yandan çalışıyorum. Çalıştığım yere gelene kadar birçok kez yolumu değiştirmek zorunda kaldım. Şehir merkezi sular altında. Bugünün hesapları yapılmadığı çok belli."

TKP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ömer Polat

"20 yıldır AKP yönetiyor Şanlıurfa'yı"

20 yıldır şehri AKP'nin yönettiğini vurgulayan TKP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ömer Polat, öncesini de işaret ederen şu sözleri söyledi: "20 yıldır AKP yönetiyor ama öncesi de çok farklı değil. Yani bu alt yapı milli görüş siyasetinin on yıllardır siyasetinin faaliyetinin bir sonucu. İnsanlar yıllar önce Ahmet Bahçıvan'a teşekkür ederdi eskiden. AKP'den önce Ahmet Bahçıvan alt yapı sorununu çözdü diyorlardı. Fırat nehrinden tarım arazilerine su taşıdı. Ama bugün anlaşılıyor ki o çalışmalar yeterli değilmiş. Demek ki bu alt yapılar felaketlere göre planlanmamış. Hayatın olağan akışına göre bu çalışmalar kurgulanmış. Yetersiz olduğunu gösteriyor bu felaket.

Yaşamını kaybeden yurttaşlarımız var. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Evlerini ve işyerlerin kaybeden yurttaşlarımız var. Her birine geçmiş olsun. Dayanışmayla yaralarımızı saracağız. Ama bu yaşanların da hesabını sormamız gerekiyor."