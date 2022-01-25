TKP: Patronlar konutlarda doğalgaz kesintisi istedi

İran'dan akışın durması sonrası sanayide doğalgaz kesintisi yaşanırken, TKP'den konuyla ilgili açıklama geldi.

"Elektrik ve doğalgazdaki kriz tamamen piyasa ekonomisinden ve özelleştirmelerden kaynaklanıyor. Enerji üretim ve dağıtımı büyük şirketlerin eline bırakılmış, plansızlık ve kâr hırsı yüzünden ülke enerjide hem dışa bağımlı hem çaresiz hale getirilmiştir" denilen açıklamada, "'Biz kısıtlama yapamayız, stratejik üretim yapıyoruz' diyen patronların stratejiden anladığı büyük kârlar elde etmektir" ifadesi kullanıldı.

"Hükümet yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde bazı patronların 'Konutlarda da kesintiye gidilsin' dediğini biliyoruz. Bunları teşhir edeceğiz" vurgusunun yer aldığı açıklamada, "Bu kış günü halkı zaten fahiş fiyatlarla satılan elektrik ve doğalgazdan tamamen mahrum etmeye kalkana bunun bedelini ödetiriz" denildi.