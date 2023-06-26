TKP: Partimize uzun süre emek veren yoldaşımız Nişanot'u Aladağlar'da geçirdiği kazada kaybettik

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen 35 yaşındaki dağcı Ahmet Nişanot yaşamını yitirdi.

Nişanot'un Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkiinde arkadaşıyla tırmanış yaparken dengesini kaybedip düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

TKP: Anısı mücadelemizde yaşayacak

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yapılan açıklamada "Bursa'da partimize uzun süre emek veren yoldaşımız Ahmet Nişanot'u Aladağlar'da geçirdiği kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Açıklamada "Başta ailesi ve dostları olmak üzere, tüm sevenlerinin ve yoldaşlarının başı sağ olsun. Anısı mücadelemizde yaşayacak" ifadelerine yer verildi.