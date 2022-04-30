TKP MK üyesi Senem Doruk İnam BSM'ye konuk oldu: TKP neyin peşinde?

Tükiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite üyesi Senem Doruk İnam, BSM Kolektif'in YouTube kanalında soruları yanıtladı.

"Sor Gelsin" programına konuk olan Senem Doruk İnam, kendisine yönelik "Size 'başkan' diyebilir miyiz?" sorusuna "Bizim 'başkan'a ihtiyacımız yok, bizim birlikte mücadele etmeye ihtiyacımız var. TKP'de sorumluluk alan hiç kimseye de bir ünvan takmaya gerek yok. Biz mücadele ediyoruz, onu da birlikte yürütüyoruz" şeklinde cevap verdi.

TKP Merkez Komite üyesi Senem Doruk İnam'a yöneltilen diğer sorular şöyle oldu:

TKP neyin peşinde?

TKP sadece işçiler arasında mı örgütlenecek? Bu örgütlenmenin amacı ne?

Milletvekili adaylarınız kimler?

Siyaset nerede yapılır? Halk kendisini nasıl temsil edebilir?

1 Mayıs'ta neden Taksim değil de Maltepe'desiniz?

TKP'nin örgütlenme çağrısı ne anlama geliyor?