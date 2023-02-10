TKP MK üyesi Bostancı: İnsanları kurtarmak için gelemeyen iş makinaları rant için geldi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı günden bu yana Türkiye Komünist Partisi 'nin (TKP) dayanışma örgütlenmesi devam ediyor.

Depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan TKP Merkez Komite Üyesi Salih Bostancı, bölgedeki gelişmeleri Halk TV canlı yayınında değerlendirdi.

"Depremden sonra yaklaşık 12-13 saat sonra Antakya'ya vardık" diyen Bostancı, "Yaklaşık 3-4 saat dolaştık ve herhangi bir arama kurtarma ekibine kesinlikle rastlamadık. Sonrasında ise 48 saat geçmesine rağmen hiçbir yerde maalesef arama kurtarma ekibi göremedik" dedi.

'Bir demir kesme makası olmadığı için birçok insanı kaybettik'

Bölgeye vardıklarında yalnızca yurttaşların kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar olduğunu belirten Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef insanlar parmaklarıyla tırnaklarıyla betonları parçalamaya çalışıyorlardı. Bir demir kesme makası olmadığı için birçok insanı kaybettik, bir insana bu yüzden ulaşılamadı. Bu devlet, bu AKP bir kamyon demir kesme makasını bile insanlara veremedi. Bunun yüzünden birçok insan öldü. Gerçekten çok öfkeliyiz."

Deprem bölgesindeki birçok enkaza hâlâ müdahale edilemediğini aktaran Bostancı "Emin olun burada öyle büyük bir yıkım var ki, yıkılan çöken binaların ancak onda birine müdahale edilebilmiştir. Çok büyük oranda çöken binalara bir çekiç bile vurulamamıştır" dedi.

'İnsanları kurtarmak için gelemeyen iş makinaları rant için geldiler'

İskenderun yolunda birçok iş makinasının bulunduğunu ancak söz konusu iş makinalarının deprem bölgelerine girmediğini aktaran Bostancı, "İnsanları kurtarmak için gelemeyen iş makinaları rant için geldiler" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an belki burada çok sayıda iş makinası var, Hatay'a girmemiş, Antakya'ya girmemiş ve yollarda bekleyen çok sayıda iş makinası var. Ama bu iş makinaları enkazdaki insanları kurtarmak için daha önce gelmediler, bunlar bugün burayı yıkıp yeniden inşa etmek için bekliyorlar. İnsanları kurtarmak için gelemeyen iş makinaları rant için geldiler. Sırada bekliyorlar.

Büyük olasılıkla onları buraya gönderen büyük firmalar da şimdi ellerini ovuşturarak bekliyorlar. İskenderun boyunca iş makinaları bekliyorlar. Artık umudun kaybolduğunu söyleyip, girecekler ve bütün binaları yıkacaklar."

'Burada cehennemi yaşıyoruz artık onlar korksun'

Bostancı, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Bugün Türkiye'nin ruh hali şudur; Bugün Türkiye'de sadece binalar çökmedi, bu sistem çöktü. Bugün bir depremzede arkadaşımız şöyle bir şey söyledi: 'Bunlar yıllarca bizi cehennemle korkuttular ama artık korkacak bir şeyimiz yok. Çünkü biz artık burada cehennemi yaşıyoruz. Artık onlar korksun.' Evet artık onlar korksun!"