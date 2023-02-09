TKP MK üyesi Antakya'dan aktardı: 'Burada sadece dayanışmayla örgütlenen organizasyon var'

Buraya geldiğimizin ertesi sabahında, bazı bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz girerken ufak şeyler yaşadık. Bunu da görüşerek halletmiş olduk. Onun dışında bir engelleme yok, engelleme de yapamazlar. Çünkü TKP burada gerçekten çok büyük bir ihtiyacı karşılıyor.