TKP MK üyesi Antakya'dan aktardı: 'Burada sadece dayanışmayla örgütlenen organizasyon var'

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı günden bu yana Türkiye Komünist Partisi 'nin (TKP) dayanışma örgütlenmesi devam ediyor.
Depremin ilk gününden bu yana TKP'nin arama kurtarma ekipleriyle birlikte Hatay'daki deprem bölgesinde bulunan TKP Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz, bölgedeki gelişmeleri soL TV'de yayımlanan Gündem programında anlattı.
Deprem olduktan kısa bir süre sonra farklı illerden organize olarak yola çıkıldığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:
- Geldiğimizde önce çevrede bir keşif yaptık. Şehrin ne durumda olduğunu anlamaya çalıştık. Çünkü sokaklar kapalıydı ve gelecek olan ekipleri buraya nasıl sevk edebiliriz diye ön çalışma yaptık. Akşama doğru da bütün ekiplerimiz deprem bölgesine varmış oldu.
- İnsanların ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştık. Parti merkezi ile kurduğumuz kriz masası ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaçları toparlamaya başladık. Türkiye'nin birçok yerinde semt evlerimiz, parti binalarımız var. Binlerce yurttaşımız buralara erzaklar iletti. Bunların buraya ulaşması ile beraber Armutlu'nun merkezindeki bir meydanda bir kriz masası kurduk ve bu kriz masası gün geçtikçe gelişti.
- Bir tarafta revirimiz var, enkazdan çıkan yurttaşlara müdahale edildi. Temel barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladık. Bir yandan da bu zor koşullarda buraya erzakların ulaşabilmesi için yoğun bir çalışma yürüttük.
'Burada dağıtım yapabilen tek organizasyon burası'
-
Şu an buraya yalnızca TKP'nin yolladığı tırlar gelmiyor. Buraya birçok yurttaşımız ve birçok kurum erzaklar yolluyor. Çünkü burada dağıtım yapabilen tek organizasyon burası. Bu kadar büyük çapta yapılan başka bir organizasyon yok.
-
Başka yerlerde de dağıtımlar oluyor. Oradaki ekiplerle de koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Çevre ilçelerden, köylerden insanlar buraya geliyor. Örneğin bugün buraya motosikletiyle birisi geldi. Telefonu çekmiyor, elektik yok. İhtiyaçlarını söyledi. Biz de oraya bir araçla, gerekli ihtiyaçları ilettik. Depremin üçüncü günüydü ve ilk defa bizden erzak gitmişti oraya.
- Buraya gelen bütün erzaklar ihtiyaçlara göre kolileniyor, tasnifleniyor ve buradan çevre mahallelere ve ilçelere iletiyor. Çok yoğun bir insan akını var buraya. İnsanlar geliyor ve ihtiyaçlarını görüyor.
'TKP çok büyük bir ihtiyacı karşılıyor'
-
Buraya geldiğimizin ertesi sabahında, bazı bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz girerken ufak şeyler yaşadık. Bunu da görüşerek halletmiş olduk. Onun dışında bir engelleme yok, engelleme de yapamazlar. Çünkü TKP burada gerçekten çok büyük bir ihtiyacı karşılıyor.
- Yalnızca TKP'nin partilileri burada çalışmıyor. Burada başka gönüllü ekipler de var. Biz onlarla koordineli çalışıyoruz.
- İlk gün yaşanan panik gittiğinde ve buradaki organizasyon büyüdükçe, insanların birbirine yardım etme ve dayanışma heyecanı da arttı. Her şeyi birlikte omuz omuza yapıyoruz. Ama bir devlet organizasyonu var mı derseniz, burada tek bir organizasyon var o da dayanışmayla örgütlenen bu organizasyon. Devletin herhangi planlı ve organize olduğu bir şey yok.
- TKP'nin burada başlattığı bir şey burada büyüdü. Tüm mahalleyi ve şehri sardı. Hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Şu an hâlâ arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.