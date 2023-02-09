TKP deprem bölgeleri için güncel ihtiyaç listesini duyurdu

Türkiye Komünist Partisi deprem bölgeleri için ihtiyaç listesini güncelledi. Duyuruda acil ihtiyaçlar sıralandı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde kriz masası ve dayanışma merkezleri kuran Türkiye Komünist Partisi (TKP) güncel ihtiyaç listesini duyurdu.
TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Maske ihtiyacı karşılanmıştır... Daha fazla maskeye ihtiyaç yoktur. #deprem #DayanışmaZamanı" denildi ve güncel ihtiyaç listesi paylaşıldı.

Buna göre bölgeye hijyen malzemesi, battaniye ve dayanıklı ve kuru gıda gerekiyor. Kullanılmamış, temiz ve özellikle soğuktan koruyucu malzemelere ihtiyaç olduğu belirtildi.

Öte yandan soL'un edindiği bilgiye göre bölgede herhangi bir salgın sözkonusu değil. 

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