TKP MK üyesi Alpaslan Savaş Halk TV'ye konuk oluyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş Halk TV öğle haberlerinde asgari ücret tartışmalarını yorumlayacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıklamasıyla birlikte, açlık sınırının 6 bin 300 lirayı aştığı bir tabloda asgari ücretin 5 bin 500 lira olacağı duyurulmuştu.

TKP tarafından dün yapılan açıklamada açlık sınırının altında açıklanan asgari ücretin emekçi halka bir hakaret olduğu belirtilerek "Patronların kârlarına kâr kattığı, sömürenlerin bolluk içinde yaşadığı bir ülkede, açlık sınırının altında açıklanan asgari ücret halka hakarettir" denilmişti.

Alpaslan Savaş'ın asgari ücreti yorumlayacağı Halk TV programına saat 13.00'te canlı olarak izleyebilirsiniz.