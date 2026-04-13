TKP MK toplandı: Gündemde NATO karşıtlığı, Küba ile dayanışma ve 1 Mayıs hazırlıkları var

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite, Pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda hem dünya hem de ülke siyasetindeki kritik gelişmeleri masaya yatırdı. Toplantıda emperyalizmle mücadeleden Küba ile dayanışmaya, 1 Mayıs hazırlıklarından güncel siyasi gelişmelere kadar pek çok başlık değerlendirildi.

TKP’den yapılan açıklamada toplumda yeniden yükselen NATO karşıtlığının TKP’nin geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirdiği protestoların yansımalarıyla birlikte ele alındığı belirtilerek Temmuz ayında Ankara’da yapılması planlanan NATO zirvesine giden süreçte emperyalizmle mücadelenin partinin merkezi gündemlerinden biri olmaya devam edeceği vurgulandı.

TKP’nin Küba ile dayanışma adımlarını da hızlandırdığı ifade edilen açıklamada 19 Nisan'da İstanbul'da, Küba Komünist Partisi'nden yetkililerin de katılımıyla büyük bir dayanışma etkinliği düzenleneceği duyuruldu. Ayrıca, Küba’daki belirli hastanelere medikal ekipman gönderilmesini içeren organizasyonun son hazırlıkları gözden geçirilirken, José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından başlatılan güneş panelleri kampanyasına verilecek desteklerin de detaylandırıldığı aktarıldı.

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın “işçi sınıfının enerjisini ve umudu artıracak bir içerik ve biçimle örgütlenmesinin önemi ve yollarının tartışıldığı” ifade edilen açıklamada TKP’nin 1 Mayıs programının hafta başında kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.