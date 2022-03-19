TKP milletvekili adaylarını belirlemeye devam ediyor: Yarınki toplantı takvimi açıklandı

Türkiye Komünist Partisi yaklaşmakta olan Parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye devam ediyor.
TKP milletvekili adayları Semt Evlerinde, İşçi Evlerinde, Köy Evlerinde, Dayanışma Komitelerinde, Kadın Dayanışma Komitelerinde, sektör ve işyeri ölçeğinde işçi toplantılarında ve üniversite örgütlerinde gerçekleşecek toplantılarda belirlenmeye devam edeceğini duyurdu.
TKP yaptığı açıklamada başvuruya dair şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Komünist Partisi’nin programını benimseyen ve başka bir siyasi parti ile bağlantısı olmayan, milletvekili seçimlerinde TKP’yi temsil etmeye uygun olduğunu düşünen yurttaşlarımız [email protected] adresine kısa bir özgeçmiş, TC Kimlik numarası ve TKP’den neden aday olmak istediklerini anlatan kısa bir açıklama ile başvurabilirler"
Yaklaşan toplantıların yer ve zaman bilgileri şöyle:
- 20 Mart Pazar 15.00 – Ankara Dikmen Hacıbektaş Kültür Merkezi
Katılımcılar: TKP MK üyesi Savaş Sarı, Dayanışma Meclisi üyesi Burçak Özoğlu
- 20 Mart Pazar 15.00 – Tekirdağ Çorlu Belediye Düğün Salonu
Katılımcılar: TKP PMK Aydemir Güler, Avukat Duygu Yavuz, TKP Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Bayırlı, Çerkezköy İşçi Evi temsilcisi Hasan Koçak, TKP Çorlu İlçe Başkanı Av. Emir Ahmet Arda
- 20 Mart Pazar 15.00 – İzmir Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi
Katılımcılar: TKP MK üyesi Başar Özer, Dayanışma Meclisi üyesi Tolga Binbay
- 20 Mart Pazar 16.00 – İzmir Konak Nâzım Hikmet Kültür Merkezi
Katılımcılar: TKP PMK üyesi Serap Emir, Yazar Suphi Varım