TKP milletvekili adayları Artvin'de yurttaşlarla buluştu

TKP Milletvekili adayları Resul Duran ve Semra Yavuz Kavaz, dün akşam TKP MK üyesi Selahattin Kural ve sanatçı Orhan Aydın'ın katılımıyla Artvin halkıyla bir araya geldi.

TKP Artvin sayfasından yapılan paylaşımda "Etkinliğe katılan dostlarımıza teşekkür ederiz. Laik, özgür, eşit bir ülkeyi birlikte kuracağız" denilerek TKP’ye oy istendi.

Artvin Merkez’de bulunan Atapark Çap çay evinde TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural ve sanatçı Orhan Aydın birer konuşma yaptı.

İlk sözü alan Kural, sosyalizmin seçimlerden sonraya ertelenebilecek bir şey olmadığını, seçimlerden sonraki durumun şimdiden verilecek mücadelenin etkili olacağını ve şimdiden bunun için mücadele etmenin önemli olduğunu belirtti.

Orhan Aydın ise kendisinin Şavşat’lı olduğunu hatırlatarak, Artvin’in devrimci geçmişine değindi ve bu birikimin aydınlanma, kamucu bir ekonomi ve emperyalizme karşı ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

Etkinlik TKP Milletvekili adaylarının yurttaşlardan oy istemesiyle son buldu.