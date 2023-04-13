TKP milletvekili adayından eğitim gaspına uğrayan engelli öğrencilere ilişkin açıklama

Türkiye Komünist Partisi'nin Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı görme engelli ODTÜ öğrencisi İremsu Balcı, engelli yurttaşların eğitim hakkının gaspına dair açıklamada bulundu.

Balcı, engelli öğrencilerin uğradığı eğitim gaspına ilişkin "Defalarca yaşanan bu örnekleri unutmuyoruz, hesabını soracağız" ifadesini kullandı.

'Haklarımızı alamıyoruz'

Otizmli bir çocuğu olan bir yurttaş sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, çocuğunun yaşadığı eğitim gaspını anlattı. Özel eğitime gereksinim duyan bireylere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) talep ettiklerini ancak söz konusu talebin karşılanmadığını aktaran veli, şu ifadeleri kullandı:

"Takdir belgelerine rağmen sınavla kazandığı okulda barındırmayıp BEP istedik diye yeri otizm okulu diyen Sosyal bilimler lisesi müdürü kaynaştırma haklarımızı alamıyoruz. Çocuğum okulda mobbinge uğruyor."

'Eğitimden tecrit etmeye çalışıyorsunuz'

Yurttaşın söz konusu paylaşımına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Balcı, şunları kaydetti:

"Bu yaptığınız düpedüz eğitim hakkının gaspıdır. Eşit ve otizmli bireylerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş kaynaştırma eğitim koşulları sağlamanız gerekirken toplumdan ve eğitimden tecrit etmeye çalışıyorsunuz. Defalarca yaşanan bu örnekleri unutmuyoruz, hesabını soracağız!"