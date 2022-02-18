Türkiye Komünist Partisi Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler bu akşam Cem TV'ye konuk olacak.
Aydemir Güler'in katılacağı Haftaya Bakış programı saat 19.30'da yayınlanacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler Cem TV'ye konuk oluyor
TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler, bu akşam Cem TV'de Haftaya Bakış programına konuk oluyor.
Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler bu akşam Cem TV'ye konuk olacak.
Aydemir Güler'in katılacağı Haftaya Bakış programı saat 19.30'da yayınlanacak.