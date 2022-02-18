TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler Cem TV'ye konuk oluyor

TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler, bu akşam Cem TV'de Haftaya Bakış programına konuk oluyor.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler bu akşam Cem TV'ye konuk olacak.

Aydemir Güler'in katılacağı Haftaya Bakış programı saat 19.30'da yayınlanacak.

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