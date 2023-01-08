TKP Merkez Komitesi İstanbul'da toplandı: Seçim çalışmaları hazırlıkları gözden geçirildi

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi 7 Ocak’ta İstanbul’da toplandı.

Siyasal ve örgütsel gündemlerle gerçekleştirilen toplantıda, partinin 8 Ocak itibariyle Samsun’da gerçekleştirilecek etkinlikle başlattığı seçim çalışmaları hazırlıkları da gözden geçirildi.

Toplantıda, TKP’nin siyasi etkisinin arttığı ve açılmakta olan yeni örgütleri ve semt evleriyle giderek yaygınlaştığı bir dönemde, seçim döneminin ihtiyaçları da gözetilerek, parti örgütünü güçlendirmek için atılması gereken adımların değerlendirildiği belirtildi.

TKP tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yaşadığımız bu akıl ve ahlak dışı düzeni yıkma ve yerine eşitlikçi bir ülke kurma iddiasının yükseltildiği bu dönemde, partinin dışa dönük yüzleri olan TKP gönüllülerinin partinin örgütlenme ve seçim faaliyetlerine katılım kanallarının artırılmasına dönük ihtiyaç ve bu ihtiyaç doğrultusunda atılacak adımlar gündem edildi.

Seçim tarihi yaklaştıkça düzen içi siyasetteki konumlanmışların ve düzen siyaseti aktörleri arasındaki gerilimlerin Sosyalist Güç Birliği’nin varlığını daha da önemli hale getirdiği tespit edildi. Seçimlere giden süreçte yaşanabilecek potansiyel kırılmalar ve belirsizlikler karşısında Türkiye Komünist Partisi’nin Sosyalist Güç Birliği’nin seçimleri de kapsayacak şekilde korunması ve güçlendirilmesi önceliğini devam ettireceği kararlaştırıldı.

Halkın haber alma, ülkedeki gelişmeleri emekçilerin cephesinden yorumlama ve örgütlenme ihtiyacının daha da artacağı önümüzdeki süreçte, TKP’nin farklı mecralardaki yayın organları arasındaki yardımlaşma ve koordinasyonu ortak siyasi yön doğrultusunda artırmak amacıyla ek araçlar üretilmesi karar altına alındı."