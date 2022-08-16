TKP Manisa İl Örgütü'nden direnişteki Termokar işçilerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi Manisa İl Örgütü, sendikalaştıkları için Manisa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Termokar Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri A.Ş. tarafından işten çıkartılan ve yaklaşık 45 gündür fabrika önünde direniş gerçekleştiren 6 işçiye destek ziyaretinde bulundu.

Birleşik Metal İş'in örgütlenme çalışması gerçekleştirdiği fabrikada, yaklaşık 4 yıldır işçilerin sendikal haklarına karşı çeşitli müdahalelerde bulunulurken, yaklaşık 150 işçinin işten çıkartıldığı sürecin son aşamasında ise 6 sendikalı işçi işten çıkartılmıştı.