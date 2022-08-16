TKP Tuzla Örgütü ETF işçilerinin gece nöbetine katıldı

Birçok ünlü markanın ürünlerinin üretildiği ETF Tekstil bir süre önce kapanacağı gerekçesiyle çok sayıda işçiyi işten çıkarmıştı.

Fabrika yönetimi, işten çıkış gerekçesi olarak gösterdiği iflasını hâlâ açıklamazken, işçilerin fabrika önündeki direnişi devam ediyor.

Direnişin 26. gününde Türkiye Komünist Partisi Tuzla İlçe Örgütü'nden fabrika önünde devam eden nöbete destek geldi.

Nöbette işlerle birlikte sabahlayan ve direnişin gidişatıyla ilgili bilgi alan TKP Tuzla İlçe Örgütü temsilcileri, "Patron Sanem Dikmen arabuluculuk yoluyla işçilere hak ettiklerinin çok azını, kabul edilemeyecek ödeme teklifleriyle sunuyor. ETF işçisi ise bu tekliflere de, işçilerin mücadelesini küçümseyen, alaya alan patronun zorbalığına da boyun eğmeyecek. Biz de başından beri olduğumuz gibi haklı mücadelelerinde ETF işçilerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.