TKP kriz masası faaliyetlerine devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde binlerce yurttaş hayatını kaybederken, binlerce yurttaş ise yaralandı. Deprem bölgelerindeki enkazlarda ise arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Depremlerin yaşandığı il günden bu yana Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) dayanışma örgütlenmesi devam ediyor. İlk günden beri Ankara'da faaliyet halinde olan kriz masası ise çalışmalarını sürdürüyor.

Konuya ilişkin TKP tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremin ilk gününden bu yana Ankara'daki kriz masamız farklı mecralardan gelen yardım ve destek taleplerini tek tek yönlendiriyor, seslerini duyuramayan insanların sesi oluyor. Her tür dayanışma katkısını da ilgili semt evlerimize yönlendiriyor."

Depreme yönelik yardım ve destek talepler için TKP'nin kriz masasına 0553 334 7231 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.